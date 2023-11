El colectivo artístico 18 mundos cierra el año con una nueva exposición, esta vez en galería Artify. "Bajo la lupa" se titula la muestra que inaugura este jueves (a las 20 hs) y permanecerá hasta el 22 de diciembre, en la que siguen reinventándose, probando y disfrutando del arte.

Ocurre que decidieron miniaturizar sus ideas, colores, trazos y contenerlos en bastidores de 10x10 cm, por 4 cm de espesor. Casi como diminutas ventanitas, 20 en total, a través de las cuales admirar el mundo propio de cada participante de 18 mundos que en esta muestra integran Adriana Carbajal, Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Cristian Fischer, Estela Aballay, Estela Milán, Graciela Faedo, Graciela Manzano, Humberto Costa, Jorge Marún, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, Marisa Alaniz, Pablo Henríquez, Silvia Bianco y Vanesa Sarracino.

Pero no sólo es el formato pequeño la particularidad, sino también que junto a cada conjunto de piezas, habrá una lupa para que el espectador pueda tener una visión aumentada de la pieza y apreciar en todo su esplendor estos cuadros realizados en bastidores de lienzo, en los que usaron distintos materiales como óleos, acrílico, madera o textiles según el estilo y elección de cada uno.

Por otra parte, además de las exquisitas miniaturas, los artistas por primera vez presentarán sus autorretratos. Un verdadero desafío teniendo en cuenta que no todos trabajan con la figura humana pero de igual modo se enfrentaron a la tarea, haciendo su propia versión de sí mismos. "En 18 mundos siempre trabajamos en una propuesta grupal, la propuesta más esbozada es la que es elegida. Son 20 obras cada uno, así que hemos trabajado intensamente. El autorretrato convencional, para muchos de nosotros, fue un desafío, no todos somos retratistas y no todos hacemos figura humana. Ha sido una experiencia muy linda para todos, cada uno con su técnica, su dinámica, su mundo" dijo Graciela Faedo, unas de las integrantes fundadora, que junto a Estela Milán actuaron de curadoras en el montaje en el que tuvieron que colgar los 374 que integran la exposición.

Para ir un poquito más allá, hicieron un segunda pintura con su propia imagen que estuviera "bajo la lupa". "El segundo autorretrato tiene una parte que está relacionado a la lupa, lo que hicimos fue tomar una parte de su rostro, o una parte de uno que sea icónica que esté aumentada por la lupa. Hemos tomado algunos elementos representativos que cada uno eligió de sí mismo... un ojo, o un vestido, un collar, algo distintivo de cada artista, eso también es parte de tu autorretrato" apuntó Faedo.

"Nos hemos divertido desde que comenzamos a preparar la idea, salieron cosas delirantes. La dinámica, más allá que son desafíos, y que algunos no tenemos habilidades para ciertas cosas pero las vamos adquiriendo, nos esforzamos para lograr un buen trabajo, a todos nos provoca un placer inmenso trabajar bajo el paraguas de 18 mundos y segundo divertirnos" agregó la artista quien destacó la predisposición de Carolina Schvartz, propietaria de Artify, de recibirlos gratuitamente como en los espacios estatales, y tampoco cobrarles una comisión por las obras que se vendan. "Un acto muy generoso", destacó Faedo.

18 mundos estuvo este año en el Centro Cultural Estación San Martín con "Entre mundos y líneas" y luego en el Museo Franklin Rawson, con "Pieles", una muestra performática, donde cada integrante lució su obra. Ahora con "Bajo la lupa" pusieron a prueba su imaginación para conseguir transmitir su idea en un espacio hiper reducido y presentarse en sociedad con sus autorretratos.

"En la medida de que siempre que tengamos propuestas y generemos ideas de trabajo, es un grupo que sigue caminando muy bien. Trabajar en conjunto a veces no es tan sencillo, pero sí lo es en la medida de que cada uno aporta un granito de arena. Estamos bastante consolidados, con algunas incorporaciones nuevas, con el consenso de todos porque ninguna decisión es tomada unilateralmente sino por decisión de la mayoría, eso es lo que nos está manteniendo en el tiempo" cerró Graciela Faedo.

Adriana Carbajal.

Graciela Faedo.

Marisa Alaniz.

Marcelo Uliarte.