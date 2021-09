Mafalda, Miguelito y Manolito se juntaron a jugar y a su lado está su creador, el genial Joaquín Salvador Lavado. Ellos saltaron del papel y ahora en Rawson hay un lugar donde recordarlos más allá de las viñetas, con cuatro esculturas fueron instaladas en el ingreso al Complejo Deportivo y Cultural La Superiora, de ese departamento. "Paseo Quino" lo denominaron y hoy quedará formalmente inaugurado, cuando se cumple un año del fallecimiento del celebrado historietista.

El proceso. Varios meses demandó el diseño y modelaje de las esculturas realizadas por Leonardo Herrera, que se encargó de Quino, y Marcelo Ormeño que trabajó especialmente en Mafalda.

Ayer se descubrieron las esculturas para la foto de DIARIO DE CUYO y la gente aprovechó para tomarse fotos con la nena más famosa. La popularidad de Mafalda es indiscutida pero además parece que en Rawson se creó un lazo con Quino desde que visitó el departamento en 2013. En esa oportunidad, el dibujante nacido en Mendoza fue nombrado Huésped de Honor y asistió a la inauguración de la nueva sede de la Biblioteca popular Alfonsina Storni, donde pintaron un mural y el humorista gráfico dejó plasmada su firma. Ese año Quino había llegado a la provincia para participar de la apertura de la muestra "El mundo según Mafalda" que se montó en el Centro Cultural Conte Grand, donde además dio una conferencia de prensa.



"Nuestra área creativa está formada por dibujantes, escultores y artistas audiovisuales y todos admiran profundamente a Quino, mucho más con el acercamiento que hubo con su visita. Ellos fueron quienes tuvieron la idea de hacer este paseo", dijo a este diario Yazmín Sehara, directora de Cultura de Rawson, sobre el trabajo que realizaron puntualmente dos de los escultores del equipo, Leonardo Herrera y Marcelo Ormeño, que fueron los encargados de modelar en cemento, sobre esqueletos de metal las figuras de 1 metro de altura de Mafalda y sus amigos y de la escultura de Quino, que tiene 1.70 de altura y acompaña en la escena, con unos bocetos bajo el brazo.

"Tener la oportunidad como artista plástico rawsino, sanjuanino, de homenajear a un gran artista es un gran honor, un regalo de la vida, es un gran orgullo para todo el grupo del área creativa", dijo Ormeño, coordinador de la parte artística del Área Creativa y autor de las esculturas de Mafalda y Miguelito. "Todo se inicia con un dibujo y nos pareció bien que estuvieran los personajes y también el mismo Quino, el dibujante, que comúnmente está detrás de la obra. Hicimos la representación de su autorretrato. Además como que del propio vecino rawsino salió esto, porque veníamos haciendo otras esculturas y algunos propusieron hacer a Mafalda. Nosotros habíamos pensado algo, pero lo adelantamos y la primera figura fue ese personaje, el año pasado. Este año hicimos el resto, si bien no son todos los personajes, surgió hacer a Manolito y Miguelito y Quino", apuntó Ormeño que es parte del grupo que también integran Leonardo Bravo, Esteban Cabañez en boceto, diseño y color, Manuel González en metalúrgica y Martín Ormeño como coordinador de logística.

"Una de las cosas que nos conmueve y nos produce admiración es su ética ante la vida, que no sólo fue parte de su obra, sino que fue de su vida, plasmó en las viñetas una defensa de la vida, de la justicia, el amor al prójimo y eso lo trasladó a su propia existencia. Una persona de bajo perfil, pero que no obstante apoyó causas mundiales nobles como el no a la guerra, no a la injusticia, al avasallamiento" dijo, por su parte, Maite Pelufo, secretaria de Cultura, para explicar el porqué crearon este sitio conmemorativo que instalaron en la explanada de uno de los ingresos al complejo ubicado sobre Doctor Ortega antes de calle Jáchal, en Villa Krause.



"Eso nos une a él. Quino muestra la mejor versión nuestra y muchos aspiramos diariamente a ser y a reaccionar, a vivir de la manera que él plateaba desde Mafalda, Libertad. Eso motivó desde el año pasado a partir del fallecimiento hacerle un homenaje como este", dijo la funcionaria al respecto de este paseo que honra la memoria de uno de los más geniales y recordados dibujantes de la Argentina.