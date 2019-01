Un verano caluroso y las vacaciones pueden ser una buena combinación para los amantes de las series. Y qué mejor agregado que atractivos estrenos y regresos esperados. Un batido sabroso que Netflix ha preparado para febrero, destinado especialmente a aquellos fanáticos de los contenidos por streaming. El variado menú que ofrecerá en el segundo mes del año va desde Nightflyers, una de terror espacial del mismo director de Juego de Tronos, hasta Go! Vive a tu manera, la primera serie musical infanto juvenil de Netflix de América latina. Y también sumará películas e infantiles.





The Umbrella academy - viernes 15



Adaptación de la serie de cómics del mismo nombre, escrita por Gerard Way, publicada por Dark Horse Comics. Sigue a los miembros de una familia disfuncional de superhéroes llamada Umbrella Academy -Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin-, que trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras enfrentan muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes. Apta para mayores de 16 años. Género: Acción y aventuras, ciencia ficción.



Muñeca rusa - viernes 1



Apta para mayores de 16 años. Se centra en la extraña historia de una joven llamada Nadia Vulvukov, que muere y revive su 36to cumpleaños una y otra vez. La joven acude a una fiesta en Nueva York como invitada de honor, pero un suceso misterioso hace que cambie su vida. Nadia acaba en un oscuro bucle después de acudir a la fiesta y morir, pero al día siguiente amanece normal. Presa de un bucle temporal surrealista, no le queda más remedio que enfrentarse a su propia mortalidad. Para mayores de 16 años. Con Natasha Lyonne.



Nightflyers - viernes 1



Ambientada en el año 2093, sigue la odisea de la tripulación de la nave Nightflyers, que se embarca en una importante misión hasta el borde del Sistema Solar con el objetivo de salvar a la humanidad estableciendo el primer contacto con una raza alienígena. Una nave atraviesa la oscura exuberancia del vacío cósmico con un arma de doble filo a bordo. El futuro de la humanidad depende de esta misión. Para mayores de 16. Género: Terror, ciencia ficción.





Go! Vive a tu manera - viernes 22



La talentosa Mía, una adolescente de clase media con buena madera para la música, consigue una beca para estudiar en una prestigiosa y exclusiva escuela de arte, la Saint Mary. Pero la felicidad de la joven se verá empañada por Lupe, la hija del dueño del colegio, que a su vez es la estudiante más talentosa y popular de la academia. Con sus dos nuevos amigos, Mia -que se enamorará del hermano de la fastidiosa Lupe- buscará establecerse como uno de los mejores talentos del Saint Mary. Para chicos de 7 en adelante. Género: musical.





Siempre bruja - viernes 1



Carmen (encarnada por Angely Gaviria) es una joven esclava y bruja colombiana del siglo XVII, que viajará al futuro para escapara de morir calcinada en una la hoguera; y en un un intento desesperado para salvar al hombre que ama, pero primero deberá adaptarse al presente de Cartagena (Colombia) y derrotar a un oscuro rival. Una serie de fantasía, pero con muchas referencias históricas. Producida por Caracol Televisión y Dago García, es la segunda serie original de Colombia para Netflix. Para mayores de 13. Género: Drama





Vivir sin permiso - viernes 8



Serie española que sigue a Nemesio "Nemo" Bandeira (José Coronado), un hombre que se enriqueció en el pasado con actividades ilegales pero que ha conseguido blanquear su trayectoria hasta erigirse en uno de los empresarios más influyentes de Galicia. Cuando le diagnostican alzheimer, "Nemo" tratará de ocultar su enfermedad para no mostrarse vulnerable, mientras pone en marcha el proceso para elegir a su sucesor, lo que provoca una hecatombe en su entorno. La segunda temporada está en marcha. Género: Drama, crimen.





Quién te cantará - miércoles 27



Otra con sello español, sobre Lila Cassen (Najwa Nimri), quien era la cantante española con más éxito de los '90, hasta que desapareció. Diez años después, prepara su vuelta a los escenarios pero, poco antes pierde la memoria al sufrir un accidente. Violeta (Eva Llorach) vive dominada por su conflictiva hija Marta (Natalia de Molina). Cada noche escapa de su realidad imitando a Lila en el karaoke donde trabaja. Un día Violeta recibe una fascinante propuesta: enseñar a Lila Cassen a volver a ser Lila Cassen. Género: Drama, musical.

Los regresos

Entre las continuaciones que verán la luz en febrero están One day at time, cuya tercera temporada debutará el 8. Luego será el turno de la segunda de Velvet Colección, para el 14. Suburra, sangre sobre Roma (foto), estrenará su segunda vuelta el 22 de febrero, mientras que Van Helsing, temporada 3, se verá desde el día 25. Y Shadowhunters: the mortal instrument, comenzará el 26 de febrero su tercera parte.







Más para ver



Entre las películas que se suman a la cartelera de Netflix están Star Wars: El despertar de la fuerza, La carga, Aterrados, La quinta ola y Velvet Buzzsaw (el 1), Dumplin, El árbol de la sangre y High flying bird (el 8), Billy Elliot (el 15), El fotógrafo de Mauthausen y Paddleton (el 22) y ¿No es romántico? (el 28). Para los niños y la familia, estarán disponibles A rienda suelta: Feliz San Valentín (foto), Star Wars Rebels Temporada 4, Patoaventuras de Disney y Elena de Avalor ( el 1), Príncipe de los dragones (el 15) y Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (el 8).