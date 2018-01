No le alcanzó para reinar en el prime-time como seguramente le hubiera gustado (probablemente más a ella que a la productora y al canal). El Sultán y Golpe al corazón (Telefe) no le dieron chance.

Donde sí fue reina indiscutida fue en Twitter, que inmediatamente se hizo eco.... pero es probable que no le haya hecho ni pizca de gracia la forma en que se convirtió en Trending Topic: desde el jueves por la noche hasta ayer, la red se llenó de memes sobre Luciana Salazar y su reality materno. ¿Por qué? En el programa especial que emitió El Trece, "Luciana mamá", la blonda mostró diferentes momentos de la previa y el post del nacimiento de su hijita Matilda, por vientre subrogado en Estados Unidos.

Contó el porqué del nombre, sus ganas de ser madre, se la vio cambiar pañales, se emocionó en el baby shower, pero... Su "particular" forma de ser, su pose de diva plagada de desplantes, caprichitos y excentricidades, hasta eclipsó el encanto de la criatura. "Soy una mujer como cualquiera... pero con algunas obsesiones", supo reconocer, antes de decir también que es "muy pasional, para lo bueno y para lo malo".



"¿Los sorprendí no? ¿Vieron? Luli mamá no se sorprende con un vómito" dice mientras limpia a la chiquita. "Pero no tenés olor a vómito, es inodora mi hija, bien como la madre. Mi beba es una santa, gracias, escuchaste mis súplicas", fue uno de los momentos más comentados, como también cuando se molesta porque en el vestidor de la nena hay un vestido blanco entre los estampados, cuando le traen una ropa "gigante" para ella que es talle XXS o cuando su madre le regala una cajita musical que la hacía dormir cuando Luli era bebé; y ella hace un desplante. Pasajes casi ¿desopilantes? del reality, que catapultó a otra protagonista inesperada: su amiga-asistente Yamila, a quien tuvo como maleta de locos todo el tiempo, rayando a veces en el maltrato; tanto que muchos tuiteros se compadecieron de ella.

Divertidos, ácidos, criticones, aquí algunos de los memes que -como #Lucianamamá #LuliSalazar y #PobreMatilda- abonaron al Trending Topic de Lu.