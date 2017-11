Mariah Carey, de 47 años, se sometió a una cirugía estética para bajar de peso después del cyberbullying que recibió y porque el exceso de kilos no la ayudaba a bailar en el escenario.



En el más extremo secreto, la intérprete de All I Want For Christmas Is You pasó por el quirófano hace poco más de un mes, en Beverly Hills. Con esta operación, el objetivo es que ella se sienta saciada más rápidamente y consiga consumir menos alimentos. ¡Sí se puede Mariah!