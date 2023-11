En Instagram y TikTok, la celebridad publicó sobre la llegada de su hija London. Hilton y su esposo, Carter Reum, también son padres de un niño pequeño, Phoenix.

"Agradecida por mi pequeña bebé", se lee en la leyenda de una foto publicada en Instagram que muestra un traje rosa con el nombre "London" en la camisa.

Hilton también compartió un video en el que sostiene a su hijo Phoenix y dice: "Soy un hermano mayor" mientras su esposo los anima.

"Celebrando a Phoenix, el 'hermano mayor' en #Thanksgiving", se lee en la leyenda del video.

En otro video de TikTok, se puede escuchar a Hilton preguntando a su sobrina y a su sobrino si están emocionados por su nueva prima y respondiendo afirmativamente cuando su sobrino le pregunta si tiene dos bebés.

La pareja anunció el nacimiento de su hijo en enero. Hilton se casó con Reum en noviembre de 2021. La fastuosidad de sus celebraciones quedó documentada en la serie de Peacock “Paris in Love”.

A principios de este año, Hilton explicó a Glamour UK por qué ella y Reum optaron por una madre sustituta para tener a su hijo.

"Cuando estaba en 'The Simple Life', tuve que estar en una habitación donde una mujer estaba dando a luz y eso también me traumatizó", dijo a la publicación. “Pero quiero tanto tener una familia, es sólo la parte física de hacerlo. Estoy tan asustada… el parto y la muerte son las dos cosas que me asustan más que nada en el mundo”.