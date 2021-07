Entre 1999 y 2005, hubo una época dorada para jugar en red con amigos. Eran tiempos donde en pocos hogares había conexión de banda ancha, lo cual, una de las alternativas populares para el entretenimiento electrónico en línea, se concentraba mayormente en los cibercafé, que los mismos se multiplicaban en la zona céntrica o en los barrios de la ciudad. Encender la PC, ponerse el auricular y hacer doble clic al ícono de un yelmo de caballero medieval, iniciaba toda una aventura inmersiva hacia el pasado. La partida tutorial iniciaba con un introducción animada y una voz del narrador en off: "Un juego de construcción de imperios, de combate y de conquista... si eres hábil y tienes un poco de suerte, podrás construir una maravilla del mundo y crear un imperio que resista el paso del tiempo...'. Para muchos jugadores (hoy mayores de 30 años), fue el juego de estrategia en tiempo real por excelencia: Age of Empires II. Un clásico de clásicos que sigue motivando a miles de jugadores en Argentina y millones en el mundo. No solo eso, congrega a una importante comunidad de aficionados en la provincia. Un grupo de cultores, encabezados por Pedro Serafini (Pedro Age) y Mayco Rojas (ambos miembros de San Juan Gamer Club) crearon la Liga Sanjuanina de AoE II y realizaron una convocatoria abierta para un torneo en línea -comienza hoy- que durará por varios meses. La liga tuvo un inicio de 6 integrantes, pero a poco de arrancar con el certamen, hay alrededor de 30 inscriptos listos para competir. Conceptualmente, el juego está ambientado en la Edad Media, (desde la caída de Roma hasta el Renacimiento y la conquista de América). Los jugadores pueden controlar varias civilizaciones históricas (bizantinos, árabes, franceses, mayas, aztecas, chinos, godos, etc.). El eje de todo es que, para ganar las batallas en el mapa, el jugador debe fortalecer sus ejércitos, mejorar la economía de su aldea y desarrollar mejoras tecnológicas, a medida que se avanza en cada edad histórica. Desde que se publicó en 1999, se crearon grandes torneos nacionales e internacionales en el país, con miles de jugadores según cada liga o comunidad y es considerado como un "ajedrez moderno' para los más expertos. "Hay una gran semejanza sobre cómo anticipar movimientos, ver qué conducta tiene el rival, si es más ofensiva o más defensiva la estrategia. Esto hace que la comunidad de jugadores no sea tan tóxica como lo que ocurre en otros juegos', comentó Pedro. "Los mismos fans han logrado que el juego no muera. A pesar que tiene muchos años, hubo parches y actualizaciones para mejorarlo. La pasión por él es tan grande que la propia Microsoft puso a disposición el código fuente del programa para que los propios usuarios contribuyan a que siga vigente', concluyó Serafini, que además, fue miembro de la selección argentina de AoE II en el Nations Cup de 2005.

La mirada de expertos



En la experiencia de recrear grandes batallas de la historia en el mundo virtual, Ismael Mansur (25) jugador profesional y organizador de torneos electrónicos, opinó: "es un juego que tiene muy buenas mecánicas donde manejás ejércitos y pueblos en el que para luchar, tenés que pensar como mantener la economía, cómo distribuir comida, todo como si fuera la vida real. Aunque sean hoy pocos jóvenes de actual generación, hay mucha gente adulta que lo sigue por eso se lanzan nuevos contenidos para este público'. Por su parte, el dibujante e historietista Antonio Acevedo (31) le trajo mucha nostalgia: "Recuerdo estar en el patio del colegio y que un amigo me lo mostrara. "Es un juegazo', me dijo mientras flasheaba. Un juegazo que desde su boom en el 97 (AoE I), llegó para quedarse. Con 6 ediciones oficiales hasta el momento, (mi favorita es el Age of Mythology) junto con nuevas expansiones y modos de juego, podría decirse que cumplió su objetivo, renovó un género de videojuegos y puso manija a todo el mundo'. Mientras que otro ilustrador y diseñador gráfico, Gerardo Mureddu (40), miembro del Colectivo Nave de Piedra, manifestó que es un fiel a la saga: "lo juego desde el 2000, creo que su éxito se debe a un muy buen equilibrio de diversos factores que lo vuelve muy adictivo. Casi todos los que jugamos nos apasionamos por la historia medieval y también la antigua. La máquina hace cálculos matemáticos permanentes y contra eso no se puede, pero por lo general se la derrota haciendo cosas impredecibles'. Finalmente, Rubén Zurlo (28), presidente de la Asociación San Juan Medieval y recreacionista histórico, también aportó su reseña: "viejito y todo, es un juego con mucho mérito a nivel mundial. Es la prueba fehaciente que un videojuego puede tan educativo como ver un documental. Para los que nos gusta la historia, nunca está mal compartir un rato con amigos en una partida. Lo prefiero mil veces antes que llegar a mi casa y apagar mi cerebro con la tele'.





DATO



El torneo es abierto y gratuito. Inscripción: por Instagram en @sanjuangamerclub o al 2644183263. Requisito: última versión actualizada de AoE II Definitive Edition (adquirir por la tienda de Microsoft o por Steam) y conexión a Internet. Transmisión: por Twich /lion_squall.