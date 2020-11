Pata Villanueva rompió su amistad con Anamá Ferreira después de una discusión que tuvieron el día de su cumpleaños.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), la actriz relató los detalles de la ruptura de la relación con la ex modelo.

“No lo vivo con miedo este momento, pero sí con prudencia. Yo me meto el alcohol por todos lados. Soy cagona. Si uno se cuida y si tuviera veinte años no me importaría tanto. Soy asmática y tuve neumonía dos veces. Gracias a Dios estoy bien. Estuve con Anamá Ferreira que vino a mi cumpleaños teniendo coronavirus“, comenzó diciendo la mediática.

En ese sentido, siguió con su relato: “Me mandé 14 días de encierro. Vino sin precaución, cosa que fue horrible. Yo me enojé muchísimo con ella. Éramos cuatro y no debería haber venido. Me quedé 14 días adentro, me hice el hisopado y estoy acá“.

“Me enojé muchísimo con Anamá Ferreira. Si estoy trabajando en la tele y me dicen que mis compañeros están contagiados y venís a mi cumpleaños y se queda una hora en mi mesa. Nos mandó al frente a todos. Y nosotros tuvimos que quedarnos dos semanas en casa y me llamaban todos los días para saber como estaba. Después de cuidarme tanto, pasé unos días con un cagaso que no te puedo explicar“, agregó.

“Todavía no me pasó el enojo. No volví a hablar. Ayer me la encontré y nos dijimos hola y chau. No me interesa hablar con la gente que no toma conciencia de las cosas, por publicidad o por lo que sea“, dijo al respecto Villanueva.

Y agregó: “Ese tipo de gente no me interesa. Estuvo en mi vida mucho tiempo. Ya no me gustaron dos o tres cosas y me quedo con los amigos de toda la vida que me responden como yo les respondo a ellos y el resto no me interesa“.