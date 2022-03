Nota de TN

La muerte de Gerardo Rozín conmocionó al mundo del espectáculo. Una de las tantas figuras que se refirió a esta triste noticia fue Patricia Sosa, quien sorprendió al contar que se pudo comunicar con el periodista después de que murió.

En diálogo con Implacables (elnueve), la cantante explicó cómo fue esa charla. “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales”, arrancó diciendo.

Y precisó: “Yo le decía ‘los de acá estamos tristes, pero me contaron que ahí es fantástico. ¿Por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Conversé, mejor dicho yo le hablé”.

Además, la intérprete de “Aprender a Volar” destacó a Rozín como una persona clave para los artistas populares de la Argentina.

“Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a (Juan Alberto) Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, valoró.

Desde hace años, Sosa emprendió un camino espiritual que le permite estar abierta a cuestiones que exceden lo terrenal.

Después de la despedida realizada el sábado en Almagro, sus seres queridos se acercaron a la sala velatoria Caramuto de Rosario, ciudad natal del conductor, y luego hacia el Cementerio Israelita, donde se le dio el último adiós.

El dolor era evidente entre todos los presentes, que no dudaron en despedir al querido conductor con aplausos. “Grande Gerardo, te queremos”, se escuchó en más de una oportunidad. Además, la compositora Sandra Corizzo interpretó el tema Inconsciente colectivo, de Charly García, uno de los artistas favoritos de Rozín.

Sobre el cajón del conductor se pudo ver una bandera con los colores de su amado Rosario Central y se acordó que previo a llegar al cementerio, el coche fúnebre pasara por el Gigante de Arroyito.

Entre las figuras presentes en el velorio estuvo el periodista Reynaldo Sietecase, quien compartió con su colega el ciclo Tres Poderes y se convirtieron en grandes amigos. Otros de los que se acercaron fueron Juan Carlos Baglietto, Tatiana Schapiro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien mantenía una amistad con el periodista desde que ambos eran adolescentes.