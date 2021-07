Patricia Sosa rompió el silencio. La intérprete que estuvo presente en el acto que se realizó el pasado domingo 27 de junio, en el Centro Cultural Kirchner, en honor a las víctimas fatales del coronavirus, habló de lo sucedido.

Ocurre que dicho homenaje despertó una gran polémica, luego de que una fake news instalara la idea de que los artistas habían cobrado sumas de dinero desorbitantes por participar. “Fui a cantarles a los muertos, no a los políticos”, aseguró.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la cantante dejó en claro que no había recibido ni un solo centavo a cambio de formar parte del encuentro. “Si tengo que cantar para ellos les cobraría, y les cobraría mucha plata”, determinó.

La actriz hacía referencia a la multiplicidad de funcionarios que fueron al evento. Entre ellos figuraron el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La artista recibió un sinfín de agresiones a través de sus redes sociales. Lo cierto es que la Laura Novoa, que también fue parte del acto, sí reconoció haber recibido una contraprestación por su lectura y conducción.

“Fue muy austero todo esto, incluso me avisaron que no iba a haber nada para tomar, ni comer. Llevamos nosotros el termo, el mate y los saquitos de té”, aseveró Patricia. Y luego agregó: “Yo puse mi voz al servicio de mis compatriotas muertos, para que las almas asciendan. Que no se la agarren con quién no se la tienen que agarrar”.

Además, la autora de “Aprender a volar” aseguró que la apena mucho que ni en un contexto de tanta tristeza se pueda dejar de lado “la grieta”.

“Hay odiadores seriales y es más fácil pegarles a los artistas, porque somos más vulnerables", sostuvo.

En ese sentido, Sosa manifestó que eligió participar del homenaje porque en estas circunstancias no cabrían los posicionamientos ideológicos.

“Si no podemos estar todos juntos en un duelo estamos en un problema. De no ir hubiera colaborado con la grieta. Cuando hablamos de muertos no hay color político”, explicó con énfasis.

Por último, la artista evaluó la situación y concluyó que “la gente está muy nerviosa y fuera de eje” y que ello es comprensible por la magnitud de la emergencia sanitaria y todas sus consecuencias. Asimismo, volvió a insistir con el lugar que ocupó mientras acontecía el evento.

“Lo único que tengo para ofrecer es mi voz. Quise homenajear a mis muertos, a los muertos de mi país. No fue un acto político. Fui con toda la buena intención para dejar mis respetos, es lo único que tengo para ofrecer”, manifestó.