Una buena noticia para los fanáticos de Paul McCartney: volverá a la Argentina en 2019. El cantante británico de 76 años brindará un único recital el próximo 23 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

El artista llegará a Sudamérica con presentaciones en nuestro país, Chile y Brasil en el marco del "Freshen Up Tour". En septiembre pasado arrancó esta gira por Canadá que coincidió con el lanzamiento de su último disco solista, Egypt Station.

Este álbum, que incluye 16 canciones, fue todo un éxito ya que logró convertirse en el número uno en ventas en los Estados Unidos, una hazaña que no conseguía desde 1982 cuando había lanzado Tug of War.

Su llegada a la Argentina fue anunciada a través de carteles en la vía pública. La venta general de las entradas arranca a partir del 7 de diciembre a las 12 PM a través de Ticketek. También habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia a partir del 4 de diciembre.

"Amo la Argentina, tenemos grandes recuerdos de haber tocado allí. Siempre es muy divertido así que sabemos que se viene otra memorable experiencia en camino. Volvemos con un nuevo tour con material que nunca antes hicimos en Argentina así que asegúrense de venir. Los esperamos para una gran noche de rock and roll y fiesta!", dijo Paul McCartney.

La última vez que el ex integrante de The Beatles se había presentado en nuestro país fue hace casi tres años en el marco de su gira One on One Tour. En esa oportunidad, realizó shows en La Plata y Córdoba.