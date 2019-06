"El otro día, Baltazar jugó al fútbol vestido de princesa", aseguró Paula Chaves al ser entrevistada por Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina. La modelo y conductora contó de que manera es la crianza de sus hijos Baltazar y Olivia.

"Mi hijo es un padrazo. Está todo el tiempo jugando con bebés. No subo las fotos porque no me gusta estar todo el tiempo compartiendo y mostrando, pero les da la teta a sus bebés, los amamanta, juega con vestidos de Frozen y también juega a la pelota", contó la modelo.

"Encaramos una crianza súper libre y cero estererotipada porque los niños son niños. El otro día jugó un partidito vestido de princesa de Frozen. Estaba jugando a la pelota afuera y se levantaba el vestido con la capa de brillos. Era hermoso el momento ese. Apuntamos a que ellos puedan elegir, que no esté todo marcado: 'el nene con la pelota y la nena con la cocinita'", contó Paula sobre lo que decidieron junto a Pedro Alfonso para la crianza de sus pequeños.

"Olivia, que es la que más entiende, ya sabe que en una familia puede haber papá con papá, mamá sola.. A los niños hay que explicarles hasta donde ellos preguntan. La clave, para mí, es que ellos sepan que cada uno puede elegir lo que quiera, en todos los aspectos de la vida", agregó.

Por último, Chaves contó su polémica con Nicole Neumann y su posición respecto a la despenalización del aborto: "Yo estoy a favor de la despenalización y de la legalización del aborto, pero no estoy en contra de Nicole tampoco. Ella es amorosa y cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera. Yo respeto todos los puntos de vista".