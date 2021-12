Luego de la tercera temporada de Bake Off, Paula Chaves tuvo unos días de descanso y ya retomó su ajetreada vida laboral. Junto a Baltazar y Filipa, sus hijos menores, y su prima Josefina, viajó a México para grabar un comercial de una marca de productos de belleza y compartió sus actividades turísticas en sus redes sociales.

"Las dos caras de la moneda", escribió en su cuenta de Instagram junto a dos imágenes: una en la que se a ve sola posando con vestido animal print y otra en la que está en el mismo lugar junto a su hijo. Y para su sorpresa, varios de sus seguidores le dejaron mensajes preguntándole si estaba embarazada ya que consideraban que en las fotos se le marcaba la panza.

"NO ESTOY EMBARAZADA", comentó en el posteo para dar por finalizadas las especulaciones. Pero furiosa por los comentarios sobre su cuerpo, la modelo decidió hacer un fuerte descargo. "¿Posta? Si una panza que no es chata solo puede ser de embarazo... estamos mal. Relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las redes", escribió la esposa de Pedro Alfonso.

No es la primera vez que Paula se enfrenta a críticas de este estilo. Sin ir más lejos, en 2019 habló de su lucha contra las exigencias de la sociedad. "Lucho contra los parámetros de belleza que hay en nuestro país y en el mundo entero. Que las mujeres tengan que tener medidas perfectas (90.60.90) y ser flacas no me parece bien. Siento que uno va atravesando diferentes estadios con respecto al cuerpo", dijo en una entrevista con María Vázquez para Pampita Online.

"Después de los embarazos la panza no me quedó chata. Tengo flotadores y, a diferencia de otras mujeres, nunca volví a mi figura de antes. Pero me siento cómoda así. Hago gimnasia para estar sana y verme bien. No vivo para mi cuerpo", agregó. Y se mostró molesta por los comentarios que le dejaban en las redes: "Me comentan: 'Ese vestido no te favorece'. La verdad es que me molesta: yo me lo pongo porque me gusta y me veo bien. Si estás flaca porque estás flaca. Yo, por ejemplo, ahora no tengo cintura, estoy cuadrada, ¿y qué? Peso 69 kilos, mido 1,78, no estoy hiperdelgada, pero me siento bien y me quiero poner un vestido. ¿A dónde tengo que llegar?".

