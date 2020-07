La tercera hija de Paula Chaves, Filipa, nació justo el mismo día en el que Jazmín de Grazia hubiera cumplido 36 años. Esta coincidencia fue la primera de las dos señales que la conductora de Bake Off recibió de su querida amiga el día de la llegada de "Fili".

Según relata la revista GENTE, minutos antes de parir, la modelo, que murió en 2012 asfixiada en su bañera después de consumir cocaína, se hizo presente de la forma más inesperada.

"Al llegar al sanatorio, Paula y Pedro fueron recibido por una enfermera muy amable que los esperaba en su suite entre penumbras. Luego de las pertinentes indicaciones y algunos comentarios con tono amigable, se despidieron. Antes de salir del cuarto, Paula le preguntó su nombre. 'Jazmín', respondió la mujer. Con la piel erizada, la pareja se miró con complicidad, sin necesidad de decir nada", cuenta la publicación.

Paula se enteró de la trágica noticia en Carlos Paz, donde estaba haciendo temporada de teatro. Esa noche canceló la función por el shock. "Pasan los años y la angustia se va calmando. La recuerdo siempre con mucho amor, con esa carcajada que tenía. Ella siempre decía que se iba a morir joven, como los rockstars. A ella siempre le gustó vivir a fondo", comentó la conductora a la revista.

La última frase parecería ser una sutil alusión al consumo de drogas que llevó a la muerte a Jazmín. Según la crónica policial de aquel fatal día, en el departamento de la modelo encontraron cocaína, ansiolíticos y un "canuto" para aspirar droga.

"Ella me dice que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa", cerró Paula.