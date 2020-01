Luego de varias semanas de rumores sobre su embarazo, en diciembre Paula Chaves reveló que espera a su tercer hijo junto a Pedro Alfonso. La madre de Olivia y Baltazar, de seis y tres años, espera ansiosa la llegada de su bebé y ya tiene decidido cuál será su nombre.

“Por mí ya está elegido. Creo que ya está elegido porque los chicos lo dicen. A Peter le encanta”, dijo la bailarina en diálogo con Incorrectas.

La pareja se encuentra en Villa Carlos Paz, donde Alfonso que está presentando la obra Atrapados en el museo. El actor estaba junto a su pareja en la entrevista y expresó: “A mí me gusta, pero no me quería apresurar. Quería buscar otras opciones para proponer a la familia, pero bueno. Olivia más que nada lo elegí yo, Baltazar lo eligió Pau, y ahora con la tercera estamos ahí“.

Luego de varios intercambios entre la pareja sobre si deberían o no anticipar el nombre, Chaves se decidió: “Yo por mí lo digo, no hay misterio. Creo que le vamos a poner, porque puede cambiar todo a último momento, Filipa Alfonso. Me encanta ‘Fili'”, reveló.