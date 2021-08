En sus redes sociales, Paula Chaves comparte todo el tiempo historias relacionadas con lo que hace en sus tiempos libres junto a sus nenes, sus compañeros de trabajo y su intimidad con Pedro Alfonso. Este fin de semana, la modelo y conductora posteó un momento muy tierno con uno de sus hijos. En un video, se emocionó hasta las lágrimas por algo que le dijo Baltazar, con mucha dulzura y amor.

“¿Te gusta estar pegadito a mamá?”, le preguntó la modelo a su nene. “Sí”, le respondió Baltazar, mientras se colgaba fuerte de los hombros. Luego, remató con la frase que sin dudas le llegó al alma: “Te amo, mamá, con todo mi corazón”.

Chaves intentó eludir la emoción que le había tocado el pecho, y por eso se mordió los labios para tratar de que no se le cayeran las lágrimas. Fue inevitable. Tanto, que hasta el nene se dio cuenta. “¡No, no llores!”, exclamó el hijo de Peter y Paula.

“Es que me emociona que digas eso”, devolvió la presentadora de Bake Off (Telefe). “Bueno, entonces no sos de mi corazón”, comentó el nene. Con una sonrisa, Chaves le pidió a su hijo que no dejara de decirle eso todo el tiempo. “¡Bueno, pero no llores!”, exclamó, una vez más, Baltazar. “No lloro, pero estoy puérpera, todavía”, reflexionó la conductora, mientras se llevó la mano a la cara para secarse las lágrimas.

En otra historia, que subió segundos después, Chaves les habló tanto a Baltazar como a Olivia, su hija más grande. “¿No están podridos de que llore por todo porque todo lo que me dicen me emociona?”, se preguntó, mientras le seguía dando besos al nene. Olivia, que se metió en la conversación atrás de su mamá, rápidamente cambió de tema.