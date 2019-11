Un verdadero misterio se ciñó en torno a Paula Chaves (35) luego de que anunciara a través de un comunicado por Twitter que no formaría parte del elenco de Atrapados en el museo, comedia en la que Pedro Alfonso (40) es productor junto a la empresa Dabope. A la hora de justificar su decisión, la actriz aseguró: "Es una necesidad mía la de no estar este año en la obra. Ojalá más adelante pueda dar más explicaciones, por el momento no las tengo. Solo decirles que necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año abajo del escenario".

Luego, el Chato Prada, responsable de la pieza teatral intentó aclarar el asunto en Hay que ver y explicó las razones de Paula: “Es algo sobre lo que se está haciendo estudios”.

En este contexto, Ángel de Brito le quitó el velo a la cuestión y contó: “Lo voy a decir directamente. Paula Chaves se bajó de la obra porque está embarazada otra vez”. Entre los aplausos de alegría de sus panelistas, el conductor de Los Ángeles de la Mañana se explayó en el pase con Sergio Lapegüe para el Noticiero Trece: “Es muy reciente el embarazo, entonces no lo quieren decir. Gente de la obra ya lo sabe y ya me llegó. Le mandamos un beso grande, que se cuide. Igual se va con Pedro a Carlos Paz a acompañarlo”.

Padres de Olivia (6) y Baltazar (3), de esta manera, Paula Chaves y Pedro Alfonso esperan a su tercer hijo.