“Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”, fue la contundente respuesta de Paulina Cocina a una seguidora que se hizo viral y se convirtió en tendencia. Es que, a través de su cuenta de Instagram, la influencer no se limita a compartir recetas, sino que también abre un espacio de preguntas y respuestas con sus fans que le consultan de todo.

Lo que sucedió fue que, luego de que un usuario de la red social le comentara una situación personal, la youtuber enfureció.

“Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa... Ghosteo si/no”, preguntó una chica haciendo referencia al “ghosting”, la actitud de estar saliendo con una persona y desparecer repentinamente, sin dar explicaciones.

Buen día solo a la reina de @paulina_cocina. Cortito y al pie. pic.twitter.com/tWMWWNIRND — Cochi (@CochiAguilar) May 6, 2021

Esto no le gustó a la famosa de la cocina y su reacción sorprendió a sus dos millones de seguidores. “¿Quién car... te creés que sos? O sea escuchá lo que estás diciendo”, contestó Paulina Cocina.

Y continuó: “Siento que una persona con la que estoy me ama. ¿No le hablo nunca más y no le digo nada? ¿O sea se puede ser más sor... de pensar ‘¡Ay me parece que me quiere! ¿Qué hago: ghosteo o sigo? ¿Quién sos?”.

“Si te dio miedo que diga tu nombre es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”, concluyó la youtuber.