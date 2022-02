“Estoy feliz porque se vienen cosas nuevas”, escribió hace nada más que unos días el cantante cordobés Paulo Londra en su cuenta de Instagram en referencia a su inminente regreso a la música. Sin embargo, y cuando todo parece encaminarse en el plano laboral, en el ámbito personal las cosas no están bien. Separado de su ex pareja Rocío Moreno y madre de su hija Isabella de de un año y medio y de otra beba que nacerá en semanas -o días-, ella decidió demandarlo.

Ana Ronsenfeld, abogada de la joven de 23 años confirmó a Teleshow que anteayer presentaron una demanda por “compensación económica”, contra el artista. “Es por su dedicación a él y a sus hijas”, explicó la letrada en referencia a que la también influencer dejó de estudiar y no trabajó para acompañarlo y apoyarlo en las giras y para cuidar a su hija mayor que nació en julio del 2020.

Con la demanda realizada el consejero de familia deberá fijar una fecha para la audiencia entre las partes para intentar llegar a un acuerdo. Aún no hay día, pero debido a que se aproxima la fecha de parto (27 de febrero) pidieron que sea dispuesta de manera “urgente”.

Pero además de la compensación económica por haber acompañado al cantante que tiene más de once millones de seguidores en sus redes sociales, Rocío no descarta realizar también otras acciones legales, como podría ser el reclamo por alimentos, ya que él no le estaría pasando dinero para los gastos propios del embarazo y la manutención de Isabella.

Rocío confirmó su separación de Paulo hace aproximadamente un mes. Ellos ya estaban distanciados, hacía tiempo que él dormía en la casa de sus padres, contigua a la de la pareja, pero la gota que colmó el vaso fue que él no le habría comunicado que se iba de viaje a Estados Unidos, sino que ella se anotició a través de las redes sociales.

“Él no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, había dicho ella a Teleshow cuando confirmó que estaban separados, aunque nunca habían tenido una charla que pusiera punto final a su relación, que comenzó en el 2015. “Isabela nació en julio del 2020, en plena pandemia, estábamos felices. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar. Al tiempo empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, relató la joven influencer.

“Vi por Instagram que estaba en Minesotta”, recordó sobre el último viaje a Estados Unidos que realizó Londra y agregó: “No le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba...”.

Desde ese momento, según allegados a la familia, tras el regreso de él se vieron un par de veces, muy pocas, y las cosas no mejoraron entre ellos que hoy por hoy tienen muy poco contacto. En este momento él está en Buenos Aires y ella, al punto de dar a luz, acompañada por su mamá.

La ahora ex pareja se conoció en el 2015 cuando ambos estaban terminando la secundaria. Tres años más tarde ella se fue a otra localidad a estudiar Ciencias Veterinarias mientras él daba sus primeros pasos en la música y como se estaban viendo poco, en el 2019 él compró un terreno con dos casas, una para sus padres y otra para ellos y le propuso convivencia. Decidida a apostar por el amor, ella dejó sus estudios y se fueron a vivir juntos.