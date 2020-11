"Planeamos lanzar 'Godzilla vs. Kong' en cines el próximo año como estaba programado", dijo un portavoz de Warner Bros. Pero Netflix hizo una oferta de más de 200 millones de dólares por los derechos. Y con eso, el enfrentamiento no quedó reducido a los megamonstruos de ficción, sino que se extendió a los de la industria. Uno de los más esperados tanques cinematográficos del 2021, la cuarta entrega de la saga podría ser estrenada directamente en streaming, con Netflix y HBO Max peleando con Warner por el botín. Y a esa lucha de gigantes se agregará otro, conformado por las cadenas de cines que también la quieren, claro. ¿Qué podría inclinar la balanza contra Netflix con una oferta tan jugosa? Fuentes citadas por The Hollywood Reporter dijeron que la propuesta es atractiva, pero uno de los es que Netflix no tiene presencia en China, país amante de las películas de monstruos, donde el último filme de Godzilla, King of the Monsters, recaudó 386 millones de dólares. Otra posibilidad es seguir los pasos de la Mujer Maravilla 1984 (que verá la luz en Navidad), y hacer un doble estreno, en cines y televisión.