La española Penélope Cruz se convirtió en la primera hispanoamericana en ser reconocida como la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, que distinguió con su máximo lauro, el León de Oro, al filme "L'Evenement", de Audrey Diwan, sobre una joven que aborta en la Francia de inicios de los 60.

El reconocimiento a Cruz con la Copa Volpi fue por su aclamado protagónico en "Madres paralelas", de su compatriota Pedro Almódovar; aunque la intérprete también competía en la 78va. Mostra por su rol central en “Competencia oficial”, de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En el caso de "L'Evenement" se narra la historia de una brillante joven universitaria (interpretada por Anamaria Vartolomei) que en Francia a principios de los 60 está decidida a no continuar con su embarazo, pese a que se trata de una acción ilegal en esos años.

Entre los premios principales otorgados por el jurado presidido por Bong Joon Ho y compuesto por Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau y Chloé Zhao, fueron el León de Plata Gran Premio del Jurado para "È stata la mano di dio" ("Fue la mano de Dios"), de Paolo Sorrentino y el León de Plata a la mejor dirección para Jane Campion, por "The power of the dog".

Otro Premio Especial del Jurado recayó en "Il Bucco", de Michelangelo Frammartino; el mejor guion lo mereció Maggie Gyllenhaal, por "The Lost Daughter"; la Copa Volpi al mejor actor la alzó John Arcilla, por "On the Job: The Missing 8"; y el Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente tuvo como destinatario a Filippo Scotti, por "È stata la mano di dio".