Pepe Cibrián no encuentra consuelo tras el engaño de Nahuel Lodi, con quien se había comprometido a fines de junio. Este viernes, a través de un video difundido por Intrusos, se conoció que el joven de 33 años le fue infiel con otro hombre en un boliche.

En diálogo con Implacables (elnueve), el productor teatral contó que la grabación que muestra a su exmarido besándose apasionadamente con otro hombre no era antigua sino de su despedida de soltero.

“Ayer me llamó alguien de Intrusos (América) anticipándome que iban a publicar unas fotos de Nahuel. Esto me sorprendió, pero lo llamé y le pregunté. Él me dijo que debían ser algunas fotos antiguas. Pero resultó que no lo eran”, comenzó diciendo.

Tras asegurar que le shockeó mucho ver el video que mostraba a su pareja con otra persona, remarcó que fue previo a su unión. “Esta fiesta fue el día que sus amigos le hicieron una despedida de soltero antes de la ceremonia de casamiento”, precisó.

Susana Roccasalvo quiso saber si alguna vez habían hablado la posibilidad de abrir la pareja y Cibrián negó rotundamente. “Yo nunca jamás he pactado que me expusieran y expusieran el vínculo de esa manera. (...) Esto nunca fue hablado y por eso me quedé muy sorprendido y tocado”, sentenció.

Pepito Cibrián dijo que Nahuel quebró su confianza: “Le pedí que se fuera, yo no tenía nada más que hablar”

Cuando la grabación salió a la luz, Pepe estaba en un spa. “Me comentaron que había salido eso y al verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel para que le dijera que se fuera. Yo no tenía nada más que hablar”, explicó.

Entonces remarcó que la actitud de Nahuel demuestra que él nunca fue consiente de que estaba en pareja con una persona “popular”. “Cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar”, reclamó.

Cibrián aclaró que la relación con la familia del joven sigue siendo la mejor y que él no le guarda rencor por lo ocurrido. “Son todos un amor. Y Nahuel es muy buena persona pero es tonto”, afirmó recordando que en más de una oportunidad el joven se hizo cargo de su tía.

Cómo es la actual relación entre Pepe Cibrián y Nahuel

Luego de que el video se hiciera público, Nahuel quiso contactarse con Cibrián. “Me mando un mensaje de texto muy gentil pero no basta. No hay nada que perdonar. Uno puede perdonar pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil sacármela de la cabeza”, lamentó.

A modo de cierre, volvió a remarcar que fue un acto “inconciente, egoísta e infantil y cruel”, pero que no está enojado. “No sé si aun estoy anestesiado por la noticia y ya caeré porque hay una etapa al principio de negación”, reflexionó.

“Nahuel quebró totalmente mi confianza, pero los seres humanos tenemos el don del perdón. Hoy no lo siento porque a mí me hizo daño anímicamente”, concluyó.