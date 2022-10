Rusherking estrenó el tema músical “Perfecta”, junto a Dread Mar I. Y parece ser una canción dedicada a la China Suárez, ya que el videoclip la tiene como protagonista y puede verse a la pareja del momento muy enamorada.

Ambos están vestidos de rosa entre girasoles, acompañados por una dulce melodía y sonrisas, que surgen dentro de un paisaje colorido y natural.

El dato importante para los fanáticos de esta dupla, es que el trabajo musical producido por Big One, rápidamente se posicionó en el primer puesto de las tendencias musicales de YouTube.



Sin embargo, no todo es “color de rosa”, en las redes sociales, los fans del músico no tardaron en recordar que esa canción se la había escrito a María Becerra, cuando eran novios, además de cantarla en vivo en sus primeros espectáculos.

Pese a las críticas, Eugenia Suárez parece disfrutar de este momento. “Es mi canción favorita, me la aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces. Y creo que si algún día la escucho en vivo voy a llorar”, confesó la actriz en pleno rodaje del video dirigido por Sofía Malamute.