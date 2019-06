La muerte de Lucho Avilés, ocurrida inesperadamente este sábado, generó un profundo dolor en el mundo de la farándula, ya que el periodista que durante 50 años se encargó de llenar de chimentos la pantalla de la televisión argentina de manera incansable era conocido por todos. Moria Casán, Jorge Rial, Marcela Tauro, Marisa Brel, Tartu, y más famosos lo despidieron.

Una de las más conmovidas con la partida de Lucho fue la periodista Marcela Tauro, quien a través de un posteo en Instagram le dedicó unas sentidas palabras: "Esperaba que no fuera cierto. Pero no deja sonarme el teléfono con la triste noticia. Aún no puedo creerlo... Tenías sueños, proyectos. Estoy llorando. Ni yo sabía que te quería tanto. Gracias por todo lo que me diste. Gracias por confiar en mí. Fuerza María y Álvaro".