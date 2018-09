Primero fue el escándalo que involucró a Ari Paluch, denunciado por acoso sexual por una productora. Después de eso, varias mujeres contaron lo mal que lo pasaron trabajando cerca de Roberto Pettinato. Acoso y maltrato fue de lo que hablaron Karina Mazzoco, Carmela Bárbaro, Josefina Pouso, Señorita Bimbo, Mariela "La Chipi" Anchipi, Romina Pereiro y la sanjuanina Emilia Claudeville. "Nada de lo que se dijo fue real, pero vivimos en tiempos de campañas orquestadas", dijo el ex Sumo en su momento. Ahora trascendió que el ex conductor de Duro de domar presentó una demanda millonaria por daños y perjuicios contra el canal América y Jotax (la productora de Pamela a la tarde), porque considera que le ocasionaron "una gran perdida económica y de prestigio, difundiendo falsas acusaciones de maltrato y acoso sexual vertidos en diferentes ciclos, entre enero y mayo del corriente", explicó su abogado patrocinador Agustín Guiman. Según lo publicado por Ángel De Brito "el reclamo incluye pérdida de chance, lucro cesante por futuros trabajos en los próximos diez años, y lo que exigen son quince millones de pesos". La demanda ya pasó la instancia de mediación, en la que no hubo acuerdo por lo que se inició el juicio civil que incluye el agravante de tener hijos menores de edad, que padecieron la supuesta campaña.



"Yo sufrí acoso y violencia por parte de Roberto Pettinato (...) Él lo hacía a modo de chiste, me tocaba, me chupaba el cuello, me hacía mierd... la dignidad. Me humillaba", declaró en febrero la modelo y panelista Emilia Claudeville. La sanjuanina contó que enfrentó al conductor. "El último año con Pettinato en Duro de domar viví una pesadilla. Le dije 'Señor, usted a mi me da asco' y la cosa se puso peor".