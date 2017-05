(Estreno del piano Steinway, Auditorio Juan Victoria. Solistas: Jorge Rodríguez y Javier Villegas)





Aprender un idioma desde la infancia permite hablarlo "sin acento', o mejor dicho "con el verdadero acento'. Lo mismo ocurre con un instrumento musical. Cuando el pasado 23 de noviembre escuchaba a los alumnos de la cátedra de piano, sabía que no estaba asistiendo a un recital sino a una gestación de futuro; y cuando se sentó al piano Jorgito Rodríguez D'Anna y comenzó el Allegro de la Sonata de Mozart me dije: "¡¡A la flauta!! (que era "al piano') toca realmente bien!!' El último viernes la repitió para iniciar el programa. Johann A. Stern (1728-1792) fundó una tradición de pianos en Augsburg (que era la ciudad de los Mozart antes de mudarse a Salzburg). En 1777 Mozart visitó su taller y quedó asombrado de su instrumento escribiendo a su padre: "El trabajo que Stern pone en esto no tiene precio', aunque sí lo tenía. Sólo en 1781 pudo comprarse un instrumento bueno. En 1781 compuso la Sonata K 545 a la que tituló "Pequeña sonata para principiantes', en la modalidad "más fácil' de Do mayor y la usaba en sus clases ¿Puede haber un mejor inicio? Alfred Brendel y Arthur Schnabel decían que era "fácil para los niños pero muy difícil para los virtuosos'. ¿Y para un "niño virtuoso'?. Desde la época de Stern hasta ahora los pianos han ido mejorando. ¿Qué cosas hubiera "agregado' Mozart contando con un piano Steinway como el que tocaron Jorge y Javier?



Robert Schumann (1810-1856) tardó mucho en escribir sinfonías y también pensaba que "lo inexpresable romántico no podía verse limitado por las palabras'. Aunque de hecho escribió muchas canciones, éstas igual logran comunicar sentimiento cuando se reemplaza la voz por un instrumento (por ej. en sus "canciones sin palabras'). Y esa delicadeza "hiper-romántica' se asocia con la infancia como "Escenas infantiles', "Piezas para jóvenes y niños mayores' op 85 o de su "Álbum para la Juventud' compuesta en 1848. Son 11 trozos cortitos. Escuchamos el N¦ 8: "El caballero del bosque'. Dimitry Kabalevsky (1904-1987) ya era profesor en Moscú y muy volcado a los niños. Así son abundantes sus obras "pedagógicas'. En 1938 escribe 15 piezas para niños op 27. Escuchamos "Novelette' ( título para una pieza corta equivalente a un cuento romántico y que fue acuñado por Schumann) y el "Étude' . En el 2014 Jorgito había tocado una Marcha de Arbeláez y el Allegro de un concierto de Haydn. Por ahora se especializa en los "Allegros iniciales!! Es que me perdí sus conciertos con orquesta!! En marzo del 2008 fui como todos los viernes al Auditorio y vi a un joven que se sentó a tocar a Mozart (el Concierto K466) y también me impresionó que tan joven fuera tan delicado en el teclado de Mozart. Además el Concierto Nº 20 es mi favorito! En diciembre del 2013 lo escuché con una obra de Rachmaninov y lo que escuchamos este viernes: "Funérailles'. Pero en el 2015 el "suave' mozartiano fue un enérgico intérprete de Grieg y septiembre otra vez a su amado Mozart, el K 466 y en noviembre pasado participó de un concierto homenaje a Ginastera junto a Mariana Garrotti y Andrea Zanni



José Antonio Donostia (en vasco "Aita', que significa "padre', porque habiendo nacido en San Sebastián, en vasco "Donostia' en 1886, siendo fraile capuchino se ordenó a los 22 años). Durante la guerra civil debió refugiarse en Francia y se hizo amigo de Maurice Ravel.

En 1912 compuso "21 Preludios Vascos': "Bat-batian' o "improvisación' me recuerda una melodía que cantaba de niño en el "Collegium Musicum': "Todos los patitos' o en inglés: "bah bah black sheep'. "Oñazez' (Dolor) es muy cantabile, duele poco, e "Ilargitan' (Cantando a la luz de la luna) sugiere proximidad con ese otro vasco que era Ravel y a la "luna " de Debussy. El ejemplo de cómo Mozart usaba sus Sonatas para dar clases nos recuerda que él no era virtuoso en el sentido del siglo XIX. Franz Liszt (1811-1886) en cambio lo era en todo sentido. Pianista, compositor, aplaudido con fanatismo desde joven, generoso con colegas y pobres, romántico, con amantes e hijas y que terminó como religioso aunque sin llegar a ordenarse sacerdote, esta personalidad múltiple se percibe en sus 10 "armonías poéticas y religiosas'. La Nº 7, "Funérailles' está subtitulada "Octubre de 1849' y entre las conjeturas que se hacen podría figurar un homenaje a Chopin muerto ese año o a varios amigos fallecidos en la revolución húngara de 1848; si así fuera, el inicio describe un duro caminar en el campo de batalla, seguido por un caminar lento y solitario y finalmente una dramática marcha triunfal. Alexander Scriabin (1872-1915) improvisaba al piano a los 5 años y a los 14 escribió su "Estudio en Do sostenido menor' op 2. Pertenece a su primera época más cercana a Chopin . En cambio el Estudio en Re sostenido op 8. data de 1898 y es mucho más enérgico y entusiástico. Alberto Ginastera (1916-1983) Al igual que en Scriabin, se reconocen en él tres períodos creativos. Primero su Nacionalismo Objetivo (de 1934 a 1947). "Las tres danzas argentinas' son de este período: Danza del viejo Boyero: para la melodía inicial la mano izquierda toca las notas negras y la derecha las blancas. No es que Ginastera simpatizara con el Apartheid, sino que es bitonal, la derecha en Do Mayor y la izquierda en Re Bemol Mayor. La Moza donosa: Una melodía va creando tensión, otra más segura y se vuelve al inicio terminando con un acorde atonal en lugar de la tónica esperada para crear esta sorpresa. El Gaucho matrero: Aquí sí utiliza disonancias con un "ostinato' y está marcado como "furiosamente-violento-mordente-salvaje'. Es un gaucho muy matrero!! La suite de Danzas criollas fue escrita en N.York en 1946 ubicada aún en su primer período y quizá por ser obra para presentar en clase. Estaba en Tanglewood con Aaron Copland suene más clásico que la danza del gaucho matrero. Lo títulos son de "Suite italiana': Adagietto pianissimo. Bien literal y suave seguido por un allegro r"ústico que es un malambo allegretto cantabile: si parece una serenata nocturna, mucho más lo es lo que sigue; calmo e poético y por último otra vez un ritmo más movido: Scherzando.



El bis de Jorgito fue regalarnos de vuelta la Novelette mientras que Javier agregó algo más al mundo infantil: Rondó sobre temas populares infantiles op 19 de Ginastera.