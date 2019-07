El diseñador Roberto Piazza se enteró de la muerte de su amiga Beatriz Salomón en Madrid. Desde allí se quejó, en distintas entrevistas, de cómo los medios cubrieron aquella famosa cámara oculta a Alberto Ferriols, entonces esposo de la ex vedette, en 2004.

Piazza señaló que aquel episodio en Punto Doc y su continuidad en Intrusos en la noche (ambos ciclos de América) marcó a Beatriz y hasta derivó en su enfermedad, y le apuntó directamente aJorge Rial, conductor de aquel programa.

Ahora, de regreso en el país, el diseñador visitó el programa Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 10:30) y volvió a la carga contra el conductor de Intrusos.

"Fue un descargo absurdo y ridículo que escuché desde afuera", dijo sobre el mensaje de Rial luego de la muerte de Salomón, en el que el conductor se desligó de cualquier relación con lo sucedido en la cámara oculta.

Y luego apuntó contra todos los periodistas relacionados al caso: "Ella estaba muy enojada con todos los que le tendieron la cama, sea quien sea, todos. Los odiaba totalmente. Estaba furiosa, a veces explotaba, lloraba, insultaba. La Turca se fue a la puerta de América a esperarlos y los cobardes se fueron por otro lado. Eso es una gran verdad", señaló Piazza.

Luego, siguió contra Rial: "El día que ella entró a Intrusos en la Noche le metieron el cáncer en el cuerpo. Así de una. Es una metáfora mía, no me lo dijo Beatriz así, pero me dijo que desde ese momento a ella le quebraron el alma".

Por otro lado, Piazza se quebró en el momento de describir a Salomón como amiga, profesional y persona, admitiendo que él pensaba que realmente le iba a ganar al cáncer.

"Ella quería volver al teatro. Una pena... Una de las mujeres más buenas que yo conocí, como mujer y como personaje de la farándula", dijo, entre lágrimas. También ratificó que La Turca dejó videos e indicaciones para que sus allegados acompañaran a sus dos hijas en este duro momento.