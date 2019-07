Esteban Calderón, con el primer disco del combo en mano. Se encuentra en Buenos Aires aguardando con sus compañeros la función estelar de mañana sábado 13 de julio.



En un tiempo donde reina la pista digital, el streaming, la transmedia y el cruce de plataformas; y con el disco compacto ya convertido en pieza de museo, de manera impensada el vinilo resurge del polvo, como joya preciada no sólo para el público que busca escuchar la alta fidelidad de ese disco negro que representa glorias legendarias; sino también para los músicos profesionales actuales. Y ese sentimiento es el que impulsó al Quinteto Escolaso a elegir el vinilo para producir su primer disco. En el marco de sus líneas de fomento, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) hizo una convocatoria para la producción y replicación de discos de vinilo, y la propuesta del ensamble local de cuerdas y bandoneón que dirige Esteban Calderón resultó elegida junto a otros 15 proyectos del país. Después de un tiempo de grabación, edición y masterización, el quinteto está a punto de lanzar su long play (LP) en sociedad con el título "Piazzolla de Cámara", nada menos que en la Scala de San Telmo (Buenos Aires), en el ciclo de Música Popular Argentina Contemporánea, mañana sábado a la noche. Se trata de un espacio de gran prestigio en el circuito tanguero y que significa mucho para el grupo sanjuanino en cuanto a la difusión y promoción de la obra de Astor Piazzolla en el escenario porteño. Transitado el debut, el próximo compromiso en Buenos Aires será en Café Vinilo, el 16 de agosto; pero antes, el 10 de dicho mes, tendrá su estreno en San Juan, en el Museo Franklin Rawson.



El material fue grabado en el auditorio del Museo de Bellas Artes y masterizado en el Estudio Melopea (sello creado por Lito Nebbia) bajo la dirección de Mario Sobrino. Es una obra integrada por las suites Lumiere (en el lado A) y la suite Troileana (Lado B), con sus respectivas partes conocidas: Soledad, Muerte, El amor, La evasión, Bandoneón, Zita, Whisky y Escolaso; todas con arreglos de Calderón. Además, para el concierto, irán acompañados por Tito Oliva en el piano y Jorge Retamoza en saxofón, quien fue el nexo necesario para que el Quinteto ponga pie en el Scala.

El Quinteto está integrado por los principales solistas de cuerda de la Sinfónica de la UNSJ: Nidhal Jebali y Vanina Danna en violines; Rayna Diankova en viola; Vesselin Yanakiev en violoncelo y Esteban Calderón en bandoneón.



La alegría en el conjunto -que completan los violinistas Nidhal Jebali y Vanina Danna; la violista Rayna Diankova y el chelista Vesselin Yanakiev- es inmensa, por sentirse protagonistas de un acontecimiento único para la carrera del grupo. Pero sobre todo por tener en sus manos una pieza de vinilo, como si se tratase de una reliquia viva en el presente.



"Estamos muy contentos de presentarlo en Buenos Aires, como nos convocó Retamoza, tras haber tocado juntos el año pasado en el Teatro del Bicentenario, tendremos la posibilidad de dar lo mejor de nuestro repertorio con Tito", contó Calderón y explicó por qué eligieron el vinilo como primer álbum discográfico: "Me pareció que somos los más adecuados para el vinilo, por este repertorio de Piazzolla y por el estilo que tenemos como grupo; creemos que es la mejor manera de representarlo. Por suerte hay una fuerte tendencia entre los artistas y el público de volver a escuchar música en vinilo en el mundo. Tener un disco es una anécdota, porque con las plataformas digitales podés escuchar de todo sin necesidad de usar cassette, ni disco compacto; pero hay un público de culto que sabe apreciar estos objetos musicales. El placer de escuchar un vinilo no se compara con Spotify. Para algunos es toda una adoración tenerlo en la mano", agregó el músico, quien precisó que con los fondos del Inamu, el quinteto pudo hacer 300 unidades, y que también harán una tanda en CD y que para los adictos a los formatos actuales, también hay una versión digital del disco subida a Spotify.



El bandoneonista, al igual que sus compañeros (todos integrantes de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ) se criaron desde chicos escuchando discos de vinilo en sus casas, o al menos tomaron contacto con ellos gracias a que padres y abuelos, quienes los usaban. Esta conexión con el pasado no tan distante los impulsó a rejuntar los que estaban dispersos, recuperar aparatos y hasta en algún momento ponerse a escucharlos nuevamente. "Muchos se me perdieron cuando vine de Buenos Aires, ahora me quedan unos 30 discos de tango y otras cosas. Ahora vienen esos aparatitos que se fabrican en China. Incluso, hay reediciones de grandes clásicos ya disponibles", comentó Esteban.



Al investigar la obra de Piazzolla con la intención de ampliar la propuesta, el músico se dio cuenta que entre las suites originales grabadas en vinilo por Astor y las que se grabaron ahora, hay un contraste sonoro "interesante". "En la versión original, hay una sonoridad muy distinta con la nuestra, suena un conjunto más electrónico, con batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica; mientras que nuestro sonido es más acústico. La diferencia es notable, encontramos puntos diferentes y es agradable. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, siempre estamos atentos a las cosas buenas o malas, errores y aciertos, pero preferimos dejarnos llevar por la música, es una sensación hermosa", opinó.



Movilizados por la figura de Astor, que constituye la fuente musical y alma matter de este grupo de cuerdas sanjuanino, Escolaso viene desde 2014 ofreciendo varios conciertos en diferentes eventos (Tango x los caminos del vino, Ruid al Sud, El Bandoneón en el museo) con los 5 Tango Sensations, la Suite Troileana y Suite Lumiere, como así también, hacen cruces con la música de Johann Sebastian Bach (con Ofrenda Musical y el Arte de la Fuga). A partir de este primer Long Play buscan extender su influencia haciendo pie fuera de la provincia.





DATO