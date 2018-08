El actor británico Patrick Stewart volverá a vestir el uniforme del capitán Jean Luc Picard, como protagonista de una nueva serie para CBS All Access, servicio streaming que trajo de nuevo la serie Star Trek, que se ve por Netflix. Según The Hollywood Reporter, la ficción que tendrá como protagonista a Picard no será una remake de La Nueva Generación -serie que se emitió originalmente entre 1987 y 1994- sino una nueva historia, que narrará "el siguiente capítulo" en su vida.

