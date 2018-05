Aunque para algunos esté "devaluada' después de tanto tiempo lejos de la TV y los escenarios, Belén Francese busca volver para quedarse. Muy vivaracha, a sus 37 años, la voluptuosa rubia se valió de las redes sociales para un retorno a todo motor (mientras no se quede a mitad de camino...) y si es en Bailando por un sueño, mejor. Así, le sacó provecho al encuentro que tuvo en Buenos Aires con Enrique Arce, quien personificó a Arturo en la serie española La casa de papel; si bien, fue una decepción, fue el empujoncito que necesitaba para estar en boca de todos (por la noticia, claro). Y también se filmó cambiándose de ropa en un taxi y subió las escenas a Instagram, todo sea, para que no se olviden de ella. Algo difícil que suceda, después de mostrar sus profundas curvas, intactas y al rojo vivo, pese a que ya no es una jovencita.



Manotazo de ahogado o no, lo cierto es que tras su paso por el certamen de baile de Tinelli (su última vez fue en 2011), "Belu' está ilusionada con ser convocada otra vez ¿Querrá ocupar el sillón que dejó vacío Pampita?



Y quizás tenga oportunidad. Sobre todo, luego de escrachar a "Arturito' mostrando los audios que le envió, ninguneándola, cuando ella se negó a su invitación. Esa chica quiere pistaaaa...

