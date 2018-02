En las últimas horas se conocieron los arrestos de nueve habitantes del pueblo palestino de Nabi Salih, en Cisjordania ocupada, por parte de las fuerzas israelíes. Los detenidos son familiares de Ahed Tamimi, una adolescente de 17 años que permanece arrestada tras ser grabada golpeando a un soldado israelí.

Con ese contexto, el padre de Tamimi le envió una públicamente una carta a Natalia Oreiro para que cancele el concierto que tiene previsto realizar en Israel el 20 de marzo.

“Soy el padre de una valiente muchacha palestina llamada Ahed Tamimi, quien fue arrestada, a los 16 años de edad, por el ejército israelí. ¿Su crimen? Luchar por sus sueños de justicia, libertad e igualdad para nuestro pueblo”, comienza el escrito y pide: “Te escribo con la esperanza de que canceles tu concierto en Tel Aviv, porque estos conciertos en Israel siempre son usados por su gobierno de extrema derecha para encubrir su sistema de ocupación militar y apartheid que ya dura décadas”.

“Tu concierto minaría nuestros esfuerzos para lograr la libertad de Ahed y más de otros 300 niños y niñas prisioneras encarceladas por el régimen israelí”, explica el texto que difundió El destape.

Por último, el padre suplica a Oreiro: “Espero que tú también te posiciones a favor de Ahed y de todos y todas las niñas palestinas. Espero que, al menos, no dañes nuestra lucha popular por libertad, justicia e igualdad. Por favor, ¡cancela tu concierto en Tel Aviv!”

La carta completa

Estimada Natalia Oreiro:

Soy el padre de una valiente muchacha palestina llamada Ahed Tamimi, quien fue arrestada, a los 16 años de edad, por el ejército israelí. ¿Su crimen? Luchar por sus sueños de justicia,libertad e igualdad para nuestro pueblo. Te escribo con la esperanza de que canceles tu concierto en Tel Aviv, porque estos conciertos en Israel siempre son usados por su gobierno de extrema derecha para encubrir su sistema de ocupación militar y apartheid que ya dura décadas. Tu concierto minaría nuestros esfuerzos para lograr la libertad de Ahed y más de otros 300 niños y niñas prisioneras encarceladas por el régimen israelí. Inspirados por los boicots internacionales que ayudaron a los sudafricanos a ponerle fin al apartheid en los 90, los palestinos y palestinas hemos hecho un llamado público al Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) como forma de ejercer presión sobre el régimen israelí para que detenga sus violaciones de derechos humanos, incluyendo contra niños y niñas palestinas.

Israel usa la presencia de artistas internacionales como tú para blanquear y encubrir sus violaciones de los derechos humanos. He oído que has apoyado la campaña “No a la baja” en Uruguay, ayudando a detener la reducción de la edad de imputabilidad penal en ese país. Sinceramente tengo la esperanza que no prestarás tu voz al operativo de propaganda del régimen israelí que encarcela niñas de 16 años de edad, y cuyos centros militares de detención son “notorios por los sistemáticos maltratos y torturas a los niños y niñas palestinas”. Señora Oreiro, mi hija fue arrastrada de nuestra casa en el medio de la noche, después de que su primo adolescente fuera disparado en la cabeza. Ahora ella enfrenta un juicio militar con cargos que podrían llevarla a años de encarcelamiento injusto e inhumano. Muchos miembros de nuestra familia, incluidos su madre y yo, hemos sido arrestados por Israel. Hoy hay más de 6.000 prisioneros y prisioneras políticas palestinas. Sin embargo, a pesar de todo esto, te escribo lleno de esperanzas. Estoy esperanzado porque ya casi 2 millones de personas han firmado un petitorio para la liberación de Ahed y de todos y todas las niñas y niños prisioneros palestinos. Estoy esperanzado porque figuras de la cultura como Lorde, Lauryn Hill, ElvisCostello, Brian Eno, Roger Waters y muchas otras de todo el mundo están oyendo nuestro llamado y están negándose a presentarse en Israel mientras este régimen siga violando nuestros derechos humanos básicos.

Espero que tú también te posiciones a favor de Ahed y de todos y todas las niñas palestinas. Espero que, al menos, no dañes nuestra lucha popular por libertad, justicia e igualdad. Por favor, ¡cancela tu concierto en Tel Aviv!

Muchas gracias.

Bassem Tamimi