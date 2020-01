Una de las primeras acciones más visibles en el campo del muralismo para el joven artista Lucas Sepúlveda, fue su incursión por el Maaanso Encuentro (en varias ediciones); luego fue el turno de estar en Martín Fierro, el encuentro que se lleva a cabo tradicionalmente en Buenos Aires y otro también importante dentro del circuito nacional en la provincia. Con tales antecedentes, envió su portfolio con la intención de participar en el Encuentro Internacional de Muralismo "Latinoamérica Unida por la Tierra" de Formosa. El resultado fue el esperado, ya que recibió la invitación a ser parte de este evento que se realiza desde 2018. Es organizado por los propios colectivos de artistas de la provincia norteña, movilizados a concientizar este año sobre problemáticas ambientales. Participarán muralistas de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela y México, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Río Negro y Lucas, será el creativo que representará a San Juan en todo este movimiento.



En diálogo con DIARIO DE CUYO, Lucas manifestó sus expectativas al conocer que se relacionará con sus pares del continente: "Será algo importante, porque habrá un cruce de experiencias y saberes muy grande. Cada uno irá con técnicas diversas, algunos con aerosol, otros con pincel. Incluso, estará el maestro Martín Albornoz, quien se destaca con obras escultóricas en sus murales que les da unos relieves impresionantes".



Uno de los propósitos de este viaje que realizará el joven sanjuanino, de acuerdo a lo que él afirmó, es: "Ampliar el patrimonio cultural material en el lugar donde se realiza. Por eso el muralismo es una herramienta de transformación social y lo mejor, es que gracias a ello, no es necesario pagar una entrada para ir a ver arte a un museo, sino que el arte visual se tiene al alcance de la mano, en la calle y se convive todos los días con él, en un mural", definió el joven creativo que ya lleva alrededor de 57 obras -entre propias y colectivas- realizadas tanto en la provincia como en otras ciudades del país.



La misión de Lucas será la de pintar en una pared de 12 metros de alto, por 6 de alto, que está ubicada en un lugar del Barrio San Miguel de la capital formoseña. El motivo será la representación de un grupo de músicos que son parte de la historia del rock de aquella localidad: Los Teresos. Aunque el boceto original debe estar bajo el eje central (ecológico y cultural) del encuentro, tendrá amplia libertad para diseñar y realizar su propuesta. "En este caso, las letras de las canciones más emblemáticas de la banda, tienen un fuerte componente de identidad local, con lo cual trataré de fusionar todo. No sé bien con qué me voy a encontrar allá, quizás deba modificar perspectivas, corregir detalles y modificar el boceto; tener en cuenta el entorno y la característica social que tendrá la pared", explicó Sepúlveda y agregó: "Pero lo que más disfrutaré, no será el final de la obra, sino todo el proceso que me llevará construirla y saber si después, logre cumplir con el mensaje social que quiero plasmar", concluyó. El muralista partirá en 24 horas, para comenzar a pintar desde el martes 4 hasta el día 10 de febrero.

Mural pintado en la Escuela Ernesto Babio (Chimbas). "Al otro lado del río", sobre el significado de La Chimbas, en quechua "Chimpu".

Mural en Tucumán. Homenaje a la madre espiritual Paz Argentina Quiroga de la comunidad Waroe Puyutok, de Rivadavia.

" En el solo hecho de pintar, hay una carga emocional y de experimentación en el momento, que hace que la experiencia como muralista, no puede definirse fácilmente con palabras", opinó Sepúlveda.

Obra realizada en Ruta 8, partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Habla sobre la resistencia latinoamericana desde tiempos ancestrales: "El sagrado corazón de las abuelas".