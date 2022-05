Piñón Fijo habló de la obsesión de la gente por verlo sin maquillajey explicó cuál es su táctica para evitar que le saquen fotos de esa manera.

"Es parte del juego, después lo aprendí. En ese momento, sobre todo al principio, no me fue muy cómodo, sinceramente. Ahora estoy más viejo y le doy otra dimensión a las cosas y el tiempo hace lo suyo y desdramatizó también. Quizás uno también tuvo una actitud, entre la producción que uno tenía, casi histérica en ese sentido", reconoció Piñón Fijo.

"Hoy en día me cruzo a alguien, sin maquillaje, y cuando hablo me descubren. O me dicen: 'tenés la voz igual que Piñón'. Es que soy Piñón. Y no me creen, ja. Se quedan porque la discusión es al revés".

"Por ahí le echo la culpa a Adrián. Me piden sacarme una foto cuando estoy normal y les digo 'no, Adrián Suar no sabés. No me deja'. Y ahí me responden: 'Ah, entonces no'", reconoció entre risas.