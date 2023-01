Desde el estreno de la Music Sessions #53 de Shakira junto a Bizarrap, la vida de Gerard Piqué comenzó a tambalear. Aunque el ex defensor del FC Barcelona le pone la mejor cara a cada vez que tiene que estar frente a la cámara, en España aseguran que una crisis está por profundizar los problemas de su relación con Clara Chía Martí y ponen en duda el futuro de la pareja. Uno de los detonantes del caos habría sido una de las estrofas de la canción de la colombiana que dejó pensando a la nueva acompañante del futbolista.

El show Sálvame aseguró que el pasaje que abrió la preocupación de Chía Martí fue “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. Aunque la joven se mostró refugiada en la gran mayoría de los días desde el estreno del tema en casa de sus padres, se la vio junto a Piqué dentro de un auto muy atenta a los paparazzis y hasta señalando desde el interior a los fotógrafos que iban apareciendo a lo largo del trayecto. Además, aseguran que Martí está intentando mantener su rutina laboral en la productora Kosmos que preside su novio y sospechan que los números de la empresa no serían los mejores.

La respuesta que Gerard fue a través de las distintas transmisiones de la Kings League donde anunció un supuesto patrocinio de Casio, arribó al evento el reciente domingo en un Renault Twingo y bromeó seleccionando a “la última” session de Bizarrap como su favorita. Arropado por el entorno de youtubers y streamers, la preocupación de la leyenda del blaugrana crece día a día. La periodista Mayte Atmella se comunicó de manera directa con el padre de Clara y este aseguró que su hija se encontraba en perfectas condiciones. Además, aseguró que no escuchó la canción protagonizada por Shakira ya que “él escucha música clásica, como Bach o Vivaldi y que no le gusta nada ese género”.

Lo que nadie vio venir es que los dos grandes protagonistas de la historia se vieron luego de la canción. La Vanguardia indicó, el encuentro fugaz se produjo mientras el exfutbolista recogía a sus hijos en la casa en la que convivía junto a Shakira, también mencionaron que llegó al lugar en su habitual carro y no en el Twingo como lo hizo en la Kings League, su cara se notaba seria y evadió en todo momento las preguntas que formularon los paparazzi que lo esperaban afuera de la casa de su ex.

Vale recordar que Gerard se reunió con su equipo de abogados para averiguar si existía la oportunidad de abrir una instancia legal por la canción que acumuló miles de reproducciones en las distintas plataformas. Aunque las referencias del tema van apuntadas hacia Piqué y su pareja Clara Chía Martí, el problema para el jugador aparece “al no haber referencias explícitas a su persona” por lo que “podría salir perdiendo en un hipotético juicio”.

En el set de El programa de AR afirmó que Clara “se cansó” de la actitud de Shakira en sus canciones, por lo que decidió tranquilizarse y entender que “es el precio que tuvo que pagar por enamorarse de un hombre que en su momento estaba comprometido y con familia”. Por el momento, la joven está acompañada de sus padres y amigos a la espera de que pase el huracán de una vez por todas.