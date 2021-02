Más de un mes pasó desde que se hiciera pública la destrucción de la escultura Madre Universal de Mirta Romero, pieza que el municipio de Rivadavia le encargó hace 33 años y que en la actual gestión de Fabián Martín decidieron remover durante la remodelación de la plaza ubicada en Belgrano y Libertador, y ahora le aseguraron a la reconocida escultura que subsanarán el error. "Han hecho una mea culpa", dijo Romero a este diario, sin ahondar en detalles, aunque adelantó que podrían llegar a un acuerdo para emplazar una nueva Madre Universal en otro sector de la misma plaza.



Ante la posibilidad de que el municipio podría pagar un nuevo monumento, Mirta desarrolló un ambicioso y completo proyecto que busca resaltar y honrar a todas las madres a través de su creación. Si bien no quiere revelarlo en totalidad, porque todo dependerá de lo que sea aprobado, expresó que "tendría mayores dimensiones que la original, cerca del doble, estaría iluminada y ubicada sobre la avenida Libertador".



"Es la misma obra, la obra cumple todos los requisitos de una madre protectora con sus hijos hasta el final de sus días. Estaría bien visible y la madre estaría presente todo el año" aseguró la artista que puso como condición para cerrar el convenio que en octubre de cada año se realice en la plaza un festival para celebrar a las madres. "Que se le rinda homenaje a la madre, es la única plaza que lo hace, que haya espectáculos artísticos, poemas, canciones, kermeses, patios de comida... que se pueda destacar a las madres que resaltaron por su accionar en el año y que la plaza tenga vida haciendo honor al nombre. Que a partir de este año San Juan pueda homenajear a su madre como corresponde", apuntó Romero, quien prefirió no referirse al costo del nuevo monumento.



Por su parte, el intendente Fabián Martín, no atendió a este diario para responder ninguna consulta sobre el tema. Fuentes del municipio confirmaron que están esperando la presentación por escrito de un presupuesto por parte del letrado de la artista, que consigne costos de la obra y de sus materiales para hacer luego hacer un análisis de factibilidad. La misma fuente no quiso arriesgar hasta qué monto podrían cubrir aunque reconocen que "son obras que tienen un valor determinado por la comunidad artística no la podemos determinar como el arreglo de una plaza, una vereda o pavimentar una cuadra en un barrio".



En diciembre, cuando supo que su obra había sido destruida y el canal de comunicación con el municipio estaba cerrado, Romero se reservó el derecho de iniciar una demanda contra la Municipalidad algo que todavía no se descarta si no llegan a un acuerdo para la nueva obra.