Zaira Nara fue tema de debate en las redes a raíz de una foto muy sugerente que compartió en las redes, en la que aparece sin ropa, entre sábanas; y si bien rápidamente cosechó casi 55 mil "likes', hubo muchos seguidores preocupados por su delgadez.



Tiene 30 años y lleva la mitad de su vida dedicada al modelaje y desde el año pasado co-conduce Morfi, todos a la mesa, por Telefe. No es la primera vez que se habla de su flacura, pero la hermana de Wanda casi nunca sale al cruce.



Sí salió a defender a su hermana cuando la botinera quedó en el ojo de la tormenta por unas fotos donde se la veía al natural. "Somos todas normales, todas tenemos celulitis. Yo soy modelo, vivo de mi cuerpo, pero no quiero que sea un tema el cuerpo de una mujer', sostuvo en su momento la joven, en pareja con Jakob von Plessen (38) y mamá de Malaika (2).



En cuanto a cómo mantiene su figura, asegura que entrenaba dos veces por semana haciendo "Funcional gym', pero entre la maternidad y el trabajo ya no tiene tiempo. Así que su secreto es "comer bien, sano; respetar todas las comidas. Dormir bien, si te maquillas mucho limpiar bien la cara. Hidratar bien toda la piel' contó hace poco a Para ti.

"Soy anti todo' confiesa la morocha, lo que no quiere decir que no cuide su imagen. Incluso hace poco, en su programa, reveló algunos tips infalibles para salir divina en las fotos. Diosa, ante todo.





Looks



Sus ojos azul profundo combinan a la perfección con su larga cabellera castaña. Un look que Zaira Nara mantiene hace tiempo, salvo algunas excepciones que cambió el tono. Además no le teme a mostrarse a cara lavada. Claro, juventud y belleza, acompañan.