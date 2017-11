"Por una pastilla estuve una semana internada', fue una de las contundentes frases que lanzó Susana Giménez, la noche del domingo en el living de su envío que va por Telefe. Fue durante la visita de Silvia Süller que salió el tema sobre la nueva detención de Giselle Rímolo y la diva de los teléfonos relató, por primera vez, que fue otra de sus víctimas.



La conductora soltó todos los detalles luego que su entrevistada denunciara a Soldán como autor intelectual del plan médico de la mujer recientemente condenada a prisión por estafa y ejercicio ilegal de la medicina, acusándolo también de varias muertes que no figuran en el caso.



"Yo soy la madre de esta causa, todo esto no hubiera salido a flote si no lo sacaba yo en el '92, hace 25 años. Ella recién cayó en el 2001, estuvo 9 años matando gente. Estoy cansada de repetir que no hay un muerto, hay 20. No me dan bolilla. ¿Podés creer que en todos estos años una sola vez me llamaron para declarar?', destacó la exvedette.



Esto fue llevando la conversación hacia el percance que sufrió "Su', cuando fue a tomar una sesión de masajes con ella, a la casa donde vivía con el conductor y se fue con unas pastillas que le dio para bajar de peso. "Nunca las tomé, las tenía en la mesita de luz. Un día voy a salir para el canal y me miro al espejo y digo: 'estoy hecha una vaca, no puedo salir así en televisión, me voy a tomar una pastilla'. No sé cómo te iba a adelgazar una pastilla, pero viste cuando te ves mal'', contó.



Pero el segmento más fuerte de la historia fue al afirmar que al llegar al canal, le "agarró' un fuerte dolor de cabeza, la presión le subió a 20 y no pudo hacer el programa. Según su relato, se le rompió "una venita en el cerebro por la presión' y estuvo internada una semana en el Instituto Fleni.



"Me alegro, me lo saqué de encima. Nunca le hice una denuncia de nada. Pero los doctores me dijeron que fue por eso', concluyó Susana, más aliviada, tras exponer la grave situación que vivió.