La China Suárez fue blanco de las críticas por la extrema delgadez con la que luce en las fotos. En su cuenta de Instagram la actriz compartió dos imágenes que le sacó su hija Rufina. En minutos los posteos lograron una gran repercusión: miles de likes y cientos de comentarios.

Chillin' #lasfotosderufi Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 25 de May de 2017 a la(s) 9:41 PDT

En declaraciones a la prensa, "La China" ha dicho que no sigue dietas y que ama darse unos gustos: "A mí me gusta comer, tomar cerveza y muero por lo dulce. Hay que cuidarse y llevar una vida sana, pero no obsesionarse con el cuerpo".

"Nunca tuve mambos con mi cuerpo y eso que este es un ambiente peligroso porque hay mucha gente obsesionada con la delgadez. Los cuerpos escuálidos no me gustan nada", advirtió la joven.