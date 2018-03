María Fernanda Callejón cumplió el gran sueño de su vida hace dos años y medio, cuando llegó al mundo Giovanna. La actriz se sometió a varios tratamientos para quedar embarazada hasta que su médico le dio aquel famoso "recontra positivo". Ella nunca ocultó esa lucha, de hecho, fue una de las primeras famosas en compartir su batalla contra la infertilidad y muchas mujeres con la misma ilusión se adueñaron de su historia.

Hoy, Callejón se sigue emocionando al hablar de la llegada de su pequeña Gio y hay un hombre a quien la actriz le agradece con su vida: Juan Carlos Mannara, el médico responsable del tratamiento. Ella lo mencionó en cada nota periodística que brindó sobre el tema, algo que los famosos suelen hacer cuando el servicio o producto es parte de un arreglo comercial.

Sin embargo, invitada a Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente en KZO, la actriz aclaró los tantos sobre esta cuestión, de la manera más cruda, cuando le mostraron una dulce dedicatoria del médico para ella. "Juan Carlos fue una bendición en mi vida. Siempre le digo a Ricky (Diotto, su marido) 'no te pongas celoso, pero le vamos a tener que contar (a Giovanna) que tiene dos papás más, él y el obstetra'. Estuvimos cinco años haciendo un surco en esa clínica", comenzó, totalmente quebrada.

"La gente siempre me decía, '¿por qué lo nombrás tanto? ¿es un canje?' No. Voy a dar un título que nunca quise dar pero lo amerita. Nosotros pagamos a mi hija y nos costó. No hice canje con mi hija. Hago canje con muchas cosas, los artistas nos merecemos que las marcas nos elijan, pero con mi hija, no", sentenció María Fernanda.