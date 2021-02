La última nota de tapa de la revista Gente en la que la actriz Florencia Peña aparece fotografiada dentro de una bolsa como una víctima de femicidio, desató una polémica en redes sociales entre quienes defienden esta producción como un aporte a la concientización y quienes sostienen que banaliza la problemática.



Bajo el título “Ni una más”, la imagen de portada del último número de Gente aparecido el pasado jueves muestra el rostro de la actriz con mirada de espanto y cubriéndose la boca. Tanto en las manos como en su cara están escritos a mano, con diferentes tipografías y en color negro, los 58 nombres de las víctimas de femicidio desde que se inició 2021.



En el interior de la nota se ve a Peña en otras fotos, llorando desencajada, cubriéndose de un golpe, acurrucada al lado de la cama y dentro de una bolsa mortuoria.



La sobreviviente de trata y activista feminista Alika Kinan le pidió “una autocrítica” a través de las redes sociales y la titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) del Ministerio de Justicia de la Nación, Perla Prigoshin, aseguró que la tapa le produjo “un profundo enojo”, mientras que el periodista e hijo de una víctima de femicidio Luis Bremer salió a respaldar a Peña al igual que el padre de Wanda Taddei.



“Es una causa que me estaba preocupando particularmente y decidí ponerle el cuerpo como actriz, sin ponerme por encima de nadie. Soy una gran observadora de la realidad, una mujer empática a la que le afecta muchísimo lo que está pasando. Me dan muchísima tristeza las mujeres que están muriendo todos los días y desde mi lugar de actriz y de mujer social entendí que estaba bueno hacerlo”, dijo en el descargo realizado en su programa de Telefe, “Flor de Equipo”.



La actriz recordada sobre todo por su papel de Moni Argento en la sitcom “Casados con Hijos” justificó la producción fotográfica en su convicción de que “las batallas se libran en todos los lugares” y “está bueno poder enviar mensajes” como el de la nota, en “una revista muy popular” y a través de “una actriz muy popular”.



La activista Alika Kinan posteó la tapa en su cuenta de Twitter con una reflexión especialmente dirigida a Florencia Peña donde le señala que “sería importante una autocrítica respecto a lo que venís haciendo y aplicar la empatía”.



“Gente perpetúa la violencia simbólica hacia la mujer todos los días, no es la plataforma, como tampoco Tinelli que destrozó la autoestima de tantas y Marley con su modelo de explotar mujeres para materializar su deseo de ser padre”, se explicó Kinan en otro tuit.



“Gracias al sistema que vos alimentas, millones de mujeres y niñas terminamos en el circuito de explotación sexual. Yo lo padecí 16 años, no hablo al pedo”, agregó la mujer que impulsó el juicio que terminó en 2016 con la primera condena por el delito de trata de personas al Estado en Argentina.



Por su parte, el periodista Luis Bremer usó sus redes para defender a Peña asegurando que las "agresiones por redes a Florencia Peña hablan del inmenso trabajo que queda por delante para correr el velo machista que sostiene nuestro sistema de creencias que habilitan la agresión a las mujeres”.



“Fuerza Flor. ¡Se de tu compromiso!”, remató.



También el padre de Wanda Taddei, la joven asesinada por el ex baterista de Callejeros Walter Vázquez, cuestionó las críticas a la tapa de Gente asegurando que “no llegan a ver la profundidad de lo que se quiere mostrar”.



En diálogo con Télam, la presidenta de la Consavig, Perla Prigoshin, afirmó que las fotos de Peña le produjeron “desagrado” por lo “morbosas” y faltas de “creatividad” pero también “por el contexto” en términos del tipo de revista pero también del momento histórico, que coincide con un aumento del número de femicidios.



“Me produjo desagrado porque cuando una persona comunica algo no solo es lo que se dice o muestra sino en qué contexto histórico lo hace y en qué marco. Hete aquí que estas imágenes son mostradas en un momento en que Argentina presencia dolorosamente, con intervalos de horas, el femicidio de nuestras congéneres. Es decir, no es el momento más oportuno”, afirmó.



“Pero además se hace en el marco es una revista que trata temas relativamente pasatistas; no es una revista con especializada en la temática ni siquiera con perspectiva de género”, agregó.



Por otro lado, aseguró que “es mentira que este mensaje o producción fotográfica ayude a sensibilizar” respecto a los femicidios porque “quien no se ha sensibilizado con las muertes diarias, no se van a sensibilizar con una sesión fotografía”.



“Si tuviera genuino interés en colaborar contra la violencia de género podría haber apelados a recursos diferentes a los que ya apeló Vanucci y que tanto cuestionamos en su momento”, señaló.



El 25 de junio de 2010, Victoria Vanucci fue la tapa de la revista Caras encarnando a una mujer víctima de violencia, ensangrentada y con su ropa desgarrada, y bajo el título “Tengo el corazón herido”.