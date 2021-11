María Eugenia "China" Suárez (29) compartió un contundente mensaje en Instagram, horas después de que se conociera una supuesta frase de Carolina "Pampita" Ardohain sobre ella y a dos días de que salga a la luz su primera entrevista luego del affaire con Mauro Icardi (28) y el escándalo con Wanda Nara (34).

Todo lo que escriba o difunda la actriz en su cuenta de Instagram puede tomarse con distintas interpretaciones debido al contexto de su vida privada, tras todo lo acontecido con el futbolista del París Saint-Germain y su esposa. Pero sin dudas, la frase que eligió en esta oportunidad vuelve a encender la mecha de la polémica.

"Talking shit about others won't reduce the shit in your life", fue el posteo en inglés de la China Suárez, que traducido al español significa: "Hablar mierda de los demás no reducirá la mierda en tu vida".

La publicación tuvo lugar en las historias de la red social en la que Suárez es seguida por casi seis millones de usuarios, misma plataforma en la que había expresado que "veía todo" luego de que Wanda hablara con Susana Giménez.

Cuándo habla la China Suárez

La actriz grabó una entrevista con Alejandro Fantino para Star+, misma plataforma de streaming perteneciente a Disney en la cual está el trabajo más reciente de ella, Terapia alternativa, una serie que grabó junto con Benjamín Vicuña (42) cuando todavía eran pareja.

El reportaje, que sale a la luz el lunes 29 de noviembre a las 21.30 horas, forma parte de una serie de especiales llamada En primera persona, y desde el servicio de streaming lo promocionan como "una conversación íntima que explorará rincones profundos: qué piensan, qué sienten, novedades, informaciones nunca antes reveladas y cómo ven el mundo vertiginoso de hoy".

Mientras todo el mundo está esperando que Suárez hable sobre su affaire con Icardi y el posterior escándalo con Wanda, trascendieron detalles y una frase que genera poca expectativa y polémica.

Según trascendió, la única declaración que la actriz habría hecho sobre el affaire fue "que a los únicos a los que les dará explicaciones es a sus hijos".

Con respecto al rumor que indicaba que la China cobró un importante monto en dólares por sentarse a hablar con Fantino, ella misma se expresó con ironía al respecto al burlarse de que "cobraba en petrodólares".

Por su parte, el periodista de ESPN y América le dedicó un sentido mensaje a su entrevistada.

"En primera persona busca abrirse a la charla y recorrer vidas. El primer 'viaje' fue con @sangrejaponesa, a quien le agradezco su gesto de afecto al sentarse conmigo a conversar", manifestó Fantino en su cuenta de Instagram

"Reportaje y entrevista son dos cosas diferentes. Charlar es aún más diferente. Sería como salir a caminar por un bosque desconocido y sin mapas. Las dos primeras tienen planos, la charla solo se maneja por la 'intuición'. ¡Ojalá les guste y nos vemos!", expresó el periodista.

En el caso de Wanda, su entrevista completa con Susana Giménez estará en Paramount+ a partir del próximo 30 de noviembre.