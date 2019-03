En las últimas horas se hizo viral un video en el que Fabio “La Mole” Moli, a partir de fuertes palabras, deja en claro su posición en relación las mujeres.

Luego de las denuncias por violencia de género que realizó su pareja Marta “La Negra” Galiano, y que generaron que el ex boxeador fuera imputado en una causa, e incluso le pusieran una tobillera electrónica con la intención de que no se acercara a su ex, en el programa de televisión“Confrontados” exhibieron el material audiovisual donde se lo ve al ex deportista muy agresivo sobre el día de la mujer.

“Jaja, están ahí manga de pelotudos y zonzos, y me incluyo, somos todos una manga de pelotudos. Porque es el Día de la Mujer le llevamos flores, le llevamos el desayuno a la cama, ah porque es una reina”, comenzó su descargo con ironía.

“¿Hoy sabés que día es? Es el día del macho. ¿Te saludó tu mujer? ¿Te saludó tu novia? A mí ‘la negra’ ni mate me dio. Esta hija de puta ni mate me dio. Pero el Día de la Mujer ¡Ay qué divina! Hay que llevarle el desayuno a la cama”, añadió.

El remate del video fue todavía más violento en sus conceptos: “Hay que masticarlas a las flores, hay que hacerlas bosta a las flores. ¿Desayuno? Que se levante y vaya a buscar criollitas si quiere desayuno la hija de puta. El día del macho y ni se han acordado que es el día del macho. Ninguna mujer del país se ha acordado que es el día del macho. Denle bola con los derechos de igualdad nomás”, concluyó “La Mole” el contenido que de inmediato generó repercusión en las redes.