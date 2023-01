Camila Homs fue grabada en Punta del Este mientras arengaba a una multitud de jóvenes en un boliche, que entonaba cánticos en contra de Tini Stoessel, actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul.

En la filmación que se volvió viral en cuestión de minutos, se la puede ver a Homs alentando a sus fans que coraban a viva voz: "Ole le, oh la lá, Tini se la come, Cami se la da". Desde el VIP de la discoteca de mar se pudo observar a la ex de De Paul muy entretenida con lo que estaba pasando. Incluso, atinó a grabar el momento, como para tener registro de lo que estaba sucediendo.

Sin embargo, la modelo no dejó registro de los sucedido en las redes y el video terminó de viralizarse gracias a que uno de sus seguidores lo compartió en TikTok.

Un nuevo capítulo en este enfrentamiento que al parecer recién comienza.

Rodrigo De Paul denunció a Cami Homs

Según trascendió días atrás, Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su padre en la Justicia por amenazas hacia él y contra Tini Stoessel.

"Pidió protección para sus hijos. Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex, y chats de Camila contra Tini, por eso la cantante la bloqueó", aseguró el periodista Agus Rey.

Por su parte, Guido Zaffora más tarde se explayó: “Esta es una información de último momento que explota la guerra nuevamente entre Rodrigo De Paul y Camila Homs. Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas”.

Guido aclaró que Francesca y Bautista, los nenes que tuvieron De Paul y Camila, están involucrados porque “además, hay otra denuncia con respecto a los hijos". “Son dos denuncias que Rodrigo De Paul le hace a Camila Homs. Todo esto arrancó ayer”, cerró Zaffora.