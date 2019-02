La 61º Ceremonia de los Premios Grammy 2019 de esta noche volverá la excusa para reunir en un mismo lugar a decenas de artistas consagrados de la música y también a los cantantes emergentes. Desde el Staples Center, en el corazón de Los Ángeles, a donde vuelve a realizarse la entrega luego de festejar sus 60 años en Nueva York, la conducción estará a cargo de Alicia Keys (foto). La cantante, ganadora de 15 Grammy, debutará como presentadora, después de que el cómico James Corden lo hiciera en los dos últimos años.



La apertura de la gala tendrá sabor latino gracias a la convocatoria de Camila Cabello, J Balvin y Ricky Martín; mientras que también actuarán como parte de la programación, Lady Gaga- quien fue confirmada el viernes, luego del rechazo de Ariadna Grande- Marc Ronson, St. Vincent, Dua Lipa, Shawn Mendes, Post Malone y Red Hot Chili Peppers.



En esta edición de los premios de la Academia de Grabación, que destacan a los músicos y artistas más exitosos de la última temporada en cerca de 80 categorías, también habrá dos importantes homenajes. Por un lado, a la reina del soul, Aretha Franklin, fallecida hace seis meses; y por el otro a la figura del country Dolly Parton.



El hiphopero Kendrick Lamar es el favorito gracias a las ocho nominaciones con que se presenta y en varias compite con sus colegas del género, Drake (7), Childish Gambino (5) y la rapera estadounidense Cardi B también con 5. Los tres primeros han rechazado cantar en la ceremonia, según publicó The New York Times. Esto sería por la enemistad de los exponentes del hip hop con los premios de la academia, que ha sido centro de críticas por no tener en cuenta el género en el último tiempo.



Siguen en la lista de los más nominados Brandi Carline, una estrella del country y folk rock, ternada en seis categorías y Lady Gaga, (con 5) con amplias posibilidades tras la visibilidad que le dio la película Ha nacido una estrella. Es justamente la canción del filme, Shallow, la que lleva a la diosa del pop a integrar las categorías Grabación del año, Canción del año, Mejor canción escrita para un medio audiovisual, Mejor interpretación de dúo/grupo de pop (esta junto a Bradley Cooper)



Entre los latinos incluidos en esta edición, están nominados por Mejor álbum de pop latino: Pablo Alborán, Claudia Brant, Natalia Lafourcade, Raquel Sofía y Carlos Vives. Para Mejor Disco Latino de Rock o Música Alternativa o Urbana, en tanto, buscarán un premio Aterciopelados, Coastcity, Monsieur Periné, Orishas y Zoé.



La transmisión, podrá verse en Argentina por TNT (doblada) y TNT Series (en idioma original) desde las 22, hora local.

Una estrella



Lady Gaga, ganadora de seis Grammy, está nominada este año en cinco categorías, la mayoría gracias a la película Ha nacido una estrella. Además de estar ternada, la diosa del pop actuará durante la gala, como se informó recientemente, por lo que subirá a escena independientemente que gane algún gramófono. Además su presencia en la alfombra roja siempre se destaca, aunque en los últimos años dejó de lado el estilo extravagante que cultivaba a favor de otro más elegante.





El más nominado



Lo llaman el rey del hip hop. El estadounidense Kendrick Lamar se llevó cinco Grammy el año pasado y ahora está nominado en 8 rubros incluidos los más importantes. Sin embargo, su relación con la Academia de Grabación que entrega los galardones no es la mejor, ya que, por ejemplo, este año rechazó actuar en la gala. La estrella comenzó su carrera en 2004 y aunque algunos le auguraban el fracaso, hoy se ha convertido en uno de los artistas más rentables según Billboard.





Sin actuación



Dos días antes de la ceremonia, Ariana Grande renunció a cantar en la ceremonia. Fuentes allegadas a la joven artista dijeron que ella se sintió insultada luego de que los productores no le permitieran cantar esta noche 7 Rings, sencillo de su nuevo disco, por lo que no llegó a ponerse de acuerdo con la producción y decidió no actuar. Habrá que ver si asiste a la ceremonia, ya que está nominada en Mejor interpretación vocal pop y Mejor álbum.

Debutante



Bradley Cooper tiene una temporada de premios muy agitada. Porque además de su participación en los Globo de Oro, SAG, Critics Choice y los Oscar (el próximo 24), el actor debuta en los Grammy en su primera nominación, gracias a su interpretación de Shallow, la canción de la película Nace una estrella, que también protagoniza Lady Gaga. Mientras aseguran que está dolido por no haber sido tenido en cuenta en la terna de mejor dirección en los Oscar, quizás la música le dé una satisfacción.



Expectativa



BTS son la sensación del momento. Y qué mejor vidriera que los Grammys Awards, por lo que el grupo de k-pop estará presenciando la ceremonia. Fue tal la expectativa de los fanáticos del grupo coreano, que el día que se difundió una foto de las ubicaciones en la platea del Staples Center de Los Angeles la publicación causó revuelo. Inmediatamente después de que se conoció la noticia, el hashtag "BTXxGRAMMYS" se convirtió en tendencia en Twitter.



Latina



La representación latina favorita, que podría aspirar a uno de los principales premios en esta edición de los Grammy será a través de la rapera estaunidense de origen dominicano Cardi B. Ella, junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, podría llevarse el Grammy a grabación del año por el tema I like it. La cantante no ha ocultado su ansiedad por la posibilidad de ganar su primer gramófono, luego de que el año pasado también fue nominada pero se fue con las manos vacías.