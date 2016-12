La industria realiza peripecias para sobrevivir ante la mutación obligada de nuevas formas de consumir música, pese a ello, el 2016 los grandes exponentes internacionales contribuyeron, apoyándose en prestigio, trayectoria nombre, marketing y circunstancias excepcionales, lograron producciones notables en materia discográfica. Estamos hablando de los eternos Rolling Stones, las jóvenes Rihanna y Beyoncé, el retorno al estudio de Metallica y la última obra del fallecido David Bowie. Tales artistas tuvieron exitosos lanzamientos de sus discos. Aquí un detalle de cada uno de ellos.



Blackstar

(David Bowie)



Sello: Sony Music. Trabajo publicado pocos días antes de la muerte del cantante británico. Una especie de testamento musical, oscuro, inquietante e incómodo en sus atmósferas. Crónica anticipada en primera persona del ocaso de una estrella que ni aun así renunció a ser trascendente. Su éxito comercial estuvo asegurado, 146 mil copias en la primera semana de venta en el Reino Unido y más de 181 mil en Estados Unidos.





Blue & Lonesome

(The Rolling Stones)



Sello: Universal. Su primer disco de estudio en once años sacudió el panorama musical más en el apartado mediático que como hito evolutivo. Fuerte apuesta al "blues" clásico de los sesenta, que agradó a la crítica y que contó incluso con la guitarra de Eric Clapton. Durante su primera semana el álbum alcanzó el puesto número 1 en Reino Unido vendiendo 106 mil unidades.





Hardwired... To Self-Destruct

(Metallica)



Sello: Blackened Recordings. Después de ocho años de sequía discográfica, con "Death Magnetic" en 2008, la banda de thrash metal volvió a sacudir a los amantes del género con un álbum con llamadas de atención sociales que, para algunos, es lo mejor de su producción desde el mítico "Álbum Negro". Es el primer álbum de la banda en el que todos los temas tienen un video musical.

Lemonade

(Beyoncé)



Sello: Sony Music. Un disco que tomó mucha fuerza frente a las represiones policiales contra la comunidad afroamericana. Giro hacia la música alternativa y muestra conceptualmente su vida en sustento artístico, tornando sin pudor la historia real de una infidelidad en material para su grandeza. Cuenta con canciones de varios cantantes invitados como James Blake, Kendrick Lamar, The Weeknd, y Jack White.





Anti

(Rihanna)

Sello: Westbury Road y Roc Nation. Rihanna propuso un trabajo sofisticado y osado, renovó sus raíces musicales caribeñas y entregó un puñado de canciones que moldearon masivamente 2016, en especial "Work", junto a Drake. Fue lanzado gratis en sus primeros dos días, vendió 124 mil unidades la primera semana y logró posicionarse en el primer lugar de la lista Billboard 200.

Lo más pedidoen San Juan



Hasta ahora, la placa más solicitada por el público local y que más venta se registró en las bateas de los comercios especializados, se encuentra "Hardwired... To Self-Destruct", de Metallica; seguido después por "Blue & Lonesome" de The Rolling Stones. La tendencia, según estiman los vendedores, es que las personas de más de 30 años en adelante, prefieren elegir lo más "nuevo" de sus artistas selectos o "clásicos" de cada género, como el caso de los grupos mencionados anteriormente. Pero también, los que tuvieron buena salida fueron Coldplay "A head full of dreams"; Radiohead con "A moon shaped pool"; Red Hot Chili Peppers "The Getaway"; Green Day "Revolution Radio" y Adele con "25".





Fuente: Musimundo y Musishop.