Cuando hace 15 días se conoció que el Ministerio de Cultura nacional había acordado el protocolo sanitario con cámaras empresariales, sindicatos y sectores relacionados con la actividad hubo algo de alivio y gran expectativa en el sector de exhibición cinematográfica ante la inminente apertura, tras 10 meses sin trabajar y así lo habían manifestado a DIARIO DE CUYO los representantes de las salas de San Juan. Sin embargo, esta semana se enteraron que la actividad continuará suspendida hasta el 28 de febrero según lo dispone el DNU 67/2021 publicado en el Boletín Oficial del 29 de enero, que extendió las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio y mantuvo la prohibición del funcionamiento de los cines, así como teatros (aunque en la práctica, la actividad se reinició a principios de enero en Córdoba con la apertura de algunos complejos de cines, así como en Entre Ríos, Jujuy y Chubut).

Consultados nuevamente por este diario, ejecutivos de las dos cadenas nacionales Cinemacenter (Paseo San Juan) y CPM (Espacio San Juan); y del único cine local, Play Cinema (Patio Alvear) cuestionaron la disposición nacional y manifestaron no entender las razones para no aprobar la actividad, mientras aseguran que están listos para aplicar el protocolo aprobado que tiene que ver con el distanciamiento de dos metros entre butacas, el funcionamiento de "burbujas de entretenimiento", menos horarios para evitar aglomeraciones y sanitización del espacio antes y después de cada función. Aunque no desobedecerán la norma, están atentos a las nuevas reuniones que se gestionaron a nivel nacional entre prestadores y sectores del gobierno nacional, buscando adelantar la fecha de apertura.



"Estaba todo dado para abrir los cines después de 11 meses. Si vas a la costa hoy, están funcionando los teatros. Volvieron los turistas, los teatros, las iglesias y los cines no funcionan. Si usamos la lógica no hay motivo para que esté frenado, porque hay actividades que son muy parecidas y hasta más riesgosas y están habilitadas", aseguró Alejandro Escobar, propietario de Play Cinema de Patio Alvear. El empresario destacó que "hay provincias que unilateralmente aprobaron, con protocolos correspondientes, la apertura de los cines; pero lamentablemente en San Juan hoy no vamos a lograr una apertura de manera independiente a lo que Nación determine, porque se espera el aval nacional para ir habilitando distintos sectores o rubros".



Desde Cinemacenter, aseguraron que trabajan día a día gestionando la apertura. "Nuestra postura es trabajar en conjunto con las autoridades y respetar las leyes y normas; y además en el nuevo DNU se agregó potestad al Jefe de Gabinete de Nación para que se expida sobre las excepciones directamente" aseguró Gabriela Zamora, gerente operativo de la cadena a nivel nacional, quien adelantó que esta semana habrá reuniones en las jurisdicciones que tienen la mayor cantidad de salas del país que son CABA y Provincia de Buenos Aires.



También desencantado por la medida, Eduardo Dos Santos, gerente operativo de CPM, consideró que la medida es "muy arbitraria y está haciendo mucho daño en la economía de las empresas de cines. Es terrible seguir sin poder desarrollar nuestra actividad habiendo ya material de estrenos y estando aprobado el protocolo. Con todos los cuidados que trabajaremos es casi nula la posibilidad de contagios. En algunas provincias ya están funcionando los cines como Córdoba y Entre Ríos sin problemas ni contagios; también hay teatros, espectáculos en lugares cerrados y casinos... No veo la razón lógica para seguir cerrados" concluyó el ejecutivo, que resaltó que están próximos a cumplir un año sin trabajar.



Más allá de la fecha y de si se logran acuerdos provinciales para abrir, las salas enfrentan otro problema que es conseguir tentar al público lo suficiente para salir de la comodidad y seguridad del hogar. Porque aunque hay algunos estrenos listos para la pantalla grande, algunas distribuidoras retrasan los lanzamientos importantes esperando para hacerlos a nivel nacional; esto sin contar la situación de las grandes compañías internacionales que siguen demorando los grandes tanques que quedaron en carpeta.

Cómo es el protocolo aprobado para cines



*Uso obligatorio del barbijo a lo largo de toda la película. Sólo podrían retirarlo para ingerir algún alimento y bebida y volver a colocarlo.



*Sanitización de la sala antes y después de cada función. También de los accesorios como los anteojos 3D.



*Obligación de disponer de elementos de higiene para los espectadores.



*El aforo será del 50 por ciento.



*Por cada butaca ocupada se deberán dejar libres otras dos butacas a cada lado y las que se encuentren adelante y detrás de las mismas.



*Se aceptarán "burbujas de recreación", es decir, grupos de hasta 6 personas las cuales deberán mantener una distancia de entre 1,5 y 2 metros con el resto de los espectadores.



*Cada sala deberá contar con un adecuado sistema de ventilación y se abrirán las puertas 10 minutos antes de que termine la exhibición.



*Deberán confeccionarse un cronograma de funciones que minimice la congestión de público asistente al ingreso y egreso, así como también que contemple lapsos suficientes para que el personal pueda llevar a cabo la adecuada limpieza de la sala.



*Cada empresa se encargará de capacitar a su personal para cumplir y hacer cumplir las recomendaciones y los proveerá de material adecuado para evitar contagios.