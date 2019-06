Llega al Cine Teatro Municipal la cantautora colombiana Marta Gómez, reconocida y consagrada por el Latin Grammy, a presentar su espectáculo "Un silencio que llegó de lejos", una producción compartida con el bajista argentino Andrés Rotmistrovsky. Juntos invocan un repertorio rico en diversidad de sonidos y ritmos de las regiones de Latinoamérica, con composiciones propias (escritas por Marta y arregladas por Andrés), como así también, otras canciones que signaron su estilo musical a lo largo de sus respectivas carreras artísticas.



Previo al encuentro que tendrá esta noche, la cantante y compositora, expresó a DIARIO DE CUYO acerca del sentido de su obra y las causas sociales que sostiene a través de su arte. "Para la guerra nada", es una de las recientes creaciones de Gómez en la que hace un fuerte llamado a la paz y compromiso con los Derechos Humanos, frente al conflicto armado de Medio Oriente. Al respecto, la cantautora fundamentó: "Esta canción se originó por el conflicto árabe-israelí. Entendí que no hay razones que valgan en un conflicto donde los primeros que sufren son los pueblos que allí viven y han convencido que se trata de una guerra religiosa y territorial, pero que en realidad se esconden profundos intereses de poder que han generado mucho odio por parte de los que mal gobiernan". Por otro lado, tiene otra nueva canción "One Woman" que canta sobre la igualdad y reivindicación de la mujer como sujeto de derechos sociales, políticos y culturales. "Los boleros, las rancheras y la salsa, nos cuentan el amor desde el punto de vista de los hombres. Creo que es momento de escuchar lo que pensamos y sentimos nosotras. No digo que sea una visión ni peor, ni mejor, sino distinta. He sangrado, he parido, he amamantado y ese sufrimiento, dolor y esperanza, la manera de ver el mundo, están en mis canciones", manifestó la artista que lleva consigo una fuerte influencia de grandes voces como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chabuca Grande, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y de contemporáneos como Jorge Drexler, entre tantos. El show comenzará hoy a las 21 en Mitre 41 este. Entradas anticipadas Desnivel Libros a $400 (San Miguel 470 sur); en boletería $500.