“El gran premio de la cocina”, conducido por Carina Zampini en compañía de Juan Marconi, vivió un fuerte momento de tensión. El inicio de la transmisión del primer reality culinario en tiempo real de la Argentina, este jueves estuvo marcado por un inesperado anuncio que realizó su conductora. Zampini informó que Eladio había sido desafectado de la competencia por "inapropiados comentarios y conductas fuera de lugar" hacía su compañera Guada.

"Antes de comenzar queremos repasar una situación que se vivió ayer (por el miércoles)", manifestó Zampini, y presentó el video donde se veía a Eladio discutiendo con sus compañeros a causa de una desubicada actitud que él tuvo con otra de las participantes de la competencia, Guadalupe.

Todo comenzó cuando la participante agredida protagonizó una caída y Eladio realizó un comentario que, según sus propios compañeros del equipo verde, fue tomado como una burla.

"Eladio vive haciendo comentarios innecesarios constantemente. Yo no soporto más. Trato de ignorarlo, pero me supera, no puedo más", se quejó Guadalupe.

"Ahora me siento bien. Estoy súper agradecida, no solo con mis compañeros sino con los del equipo rojo que se portaron muy bien conmigo. También a toda la gente de la producción que me hicieron sentir muy bien, muy acompañada. Ahora estoy más tranquila y con muchas ganas de cocinar", comentó Guada, quien se vio afectada por las actitudes de Eladio.

Ana, otra de las integrantes del equipo verde, habló sobre el tenso momento vivido: "Estamos mejor, como grupo –más allá de lo que es la competencia de la cocina– no permitimos la falta de respeto y no la vamos a permitir. Simplemente eso, apoyamos a Guada y estamos con Guada". El equipo verde terminará la semana con un participante menos, pero el lunes se incorporará uno nuevo.