Fue el único sanjuanino en consagrarse en la categoría gurupa sureña con uno de los mejores puntajes -un total de 71,64 con el que destronó con lo justo al último vencedor Luis Prátula-, en el 51er Festival de Jesús María 2016.



Desde la primera luna del encuentro que arranca esta noche y se transmitirá por la TV Pública desde las 21, José Marti estará en la competencia para defender su título, al igual que los ganadores en Crina Limpia (Cristian Jacobo, de Entre Ríos) y Basto con Encimera (Cruz Ramos, de La Pampa); con quienes participará por Argentina en el primer certamen internacional en el que se enfrentará a delegados de Brasil, Chile y Uruguay.



Con 19 años, el muchacho tiene todas sus energías puestas en este encuentro, las ansias de volver a conquistar el triunfo y hacer que su provincia y su nombre queden estampados para siempre en el campo del anfiteatro José Hernández.



No es para menos, después que, el año pasado, lograra vivir su momento de gloria al alzarse con una placa de plata con apliques de oro, un cinto y 45 mil pesos, aunque no alcanzó a invertirlos en un auto como anhelaba, ya que entraron ladrones a su casa y le robaron el dinero mientras participaba con su familia de una doma en Marquesado.



"Esta vez voy a defender mi lugar, pero no voy con la delegación local sino por la organización del festival y ahí cae lo mejor de lo mejor. Este año van a ir varios que son buenones, por eso tengo que fijarme en hacer las cosas bien, más que estar atento a los contrincantes.



Va a estar bien difícil pero lindo. ¡Estaría buenísimo traer de vuelta el campeonato! ¡Y si gano en el internacional, mejor todavía! ¡Es lo que más quiero!", manifestó José a DIARIO DE CUYO, quien trabaja con su padre en la administración de una flota familiar de camiones.



Firme en conseguir su objetivo, se prepara todos los días. Desde hace tres meses, se despertó a las 8.30, trotó entre 30 y 40 minutos para que no se le "caigan los músculos" -como explicó- y realizó destrezas en el fondo de su casa "para que el caballo se mueva".



Además, hizo ejercicios físicos y practicó natación.

"Trabajos de fuerza no hice, tenemos que tener el cuerpo flexible, con elasticidad, no duro", señaló como parte de la rutina de entrenamiento que encaró con disciplina absoluta.

Sus inicios



José empezó a galopar ponis cuando era un niño de 5 años. A los 9, ya se le animó a los "caballos grandes", expresó el joven, cuyo padre jineteó pero sufrió una quebradura que lo obligó a dejar la actividad y que tiene 3 hermanas: María Eugenia (de 27), Gabriela (23) y Carla (de 22), está última, la amazona elegida para representar a la provincia en 2010, cuando se iba a abrir el panorama para la monta femenina.



Pero el accidente fatal por el cual falleció el misionero Alfredo Spíndola hizo que Jesús María se vistiera de luto y "para que no pasaran cosas peores, suspendieron el certamen de mujeres", recordó el muchacho que está de novio y ya piensa en formar una familia a futuro.



¿Su deseo? "Seguir hasta donde más pueda, como Jorge Aristegui que salió campeón 10 años seguidos en las tres categorías, es un crack al que hay que pegarle un palo en la cabeza para tirarlo; o como Ricardo Pucheta que ganó 3 años", contó Marti y en voz alta exclamó: "¡Ojalá! ¡Así sea!".