La escultora Mirta Romero presentará el lunes próximo una demanda judicial contra el municipio de Rivadavia por la destrucción de la escultura Madre Universal, de su autoría, erigida en la plaza del mismo nombre en los años '90 (foto), que fue removida recientemente por la gestión del intendente Fabián Martín.



"Vamos a pedir el derecho a ser indemnizada. Se trata de una obra que era patrimonio cultural de San Juan, no hacía falta que la municipalidad la declarara así, porque ya lo era; había estado durante más de 30 años exhibida en un lugar público y por desconocimiento o negligencia de la municipalidad se dejó que se destruyera en perjuicio de los derechos de la autora" dijo a DIARIO DE CUYO el abogado de Romero, Wbaldino Acosta, quien dijo que se intentó solucionar administrativamente el asunto a través de la creación de un nuevo monumento. Romero, incluso, les presentó un proyecto.



Por su parte, el abogado de la municipalidad, Alejandro Ferrari, dijo ayer a este diario que "la escultura no fue destruida por la municipalidad" sino que "fue vandalizada"; que como no se podía restaurarla porque "la destrucción había sido total" reconoció que habían acordado hacer "a futuro, en el lugar, una obra de características similares". Sobre que no prosperara la nueva obra, el letrado dijo que "el presupuesto que pasó la señora escapa absolutamente a las posibilidades financieras del municipio hoy".



Gentileza Fundación Exedra